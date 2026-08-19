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Polizeirapport

Knapp 60 Personen wegen Brand in Neuwilen TG evakuiert

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Knapp 60 Personen wegen Brand in Neuwilen TG evakuiert

19.08.2026, 07:1619.08.2026, 13:46

Knapp 60 Personen sind am späten Dienstagabend wegen eines Brandes einer Lagerhalle in Neuwilen TG evakuiert worden. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber beträchtlicher Sachschaden.

Brand Neuwilen TG
Wegen des Brandes in Neuwilen mussten Dutzende Menschen evakuiert werden.Bild: brk news

Laut einer Mitteilung vom Mittwoch stand die Halle eines Bauernhofs bereits in Vollbrand, als die ersten Patrouillen der Kantonspolizei eintrafen. Aus diesem Grund und wegen der starken Rauchentwicklung seien aus den umliegenden Gebäuden knapp 60 Personen evakuiert worden.

Die Feuerwehren Kemmental, Lengwil und Kreuzlingen waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand, wie es weiter heisst. Das Feuer habe neben der Lagerhalle mehrere in der Halle geparkte Fahrzeuge zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden in der Mitteilung auf über zwei Millionen Franken.

Die Brandursache sei noch unklar. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau habe die Ermittlungen aufgenommen.

Während des Einsatzes wurde gemäss der Polizei die unmittelbare Umgebung um die Sattlerstrasse gesperrt. Die Feuerwehr erstellte eine Verkehrsumleitung.

Die ersten Meldungen zum Brand an der Sattlerstrasse waren gegen 23.15 Uhr bei den Einsatzkräften eingegangen. Zunächst hatte das Onlinemedium 20 Minuten über den Brand berichtet. (dab/sda)

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