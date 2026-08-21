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Restaurant brennt in Thusis GR: Fünf Personen vermisst

Thusis Brand
In der Nacht auf Freitag brannte ein Gebäude in Thusis lichterloh.Bild: kantonspolizei graubünden
Polizeirapport

Restaurant brennt in Thusis GR – acht Personen verletzt, fünf Vermisste

Nach einem Grossbrand in einem Restaurant mit Wohnungen in Thusis GR werden fünf Personen vermisst. Das teilte die Bündner Kantonspolizei am Freitagmorgen mit. Acht Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.
21.08.2026, 07:2721.08.2026, 07:35

Insgesamt 14 Personen konnten das brennende Gebäude laut der Polizei verlassen. Die Verletzten wurden von Teams der Rettungen Mittelbünden, Chur, Schiers und Surselva sowie einer Rega-Crew notfallmedizinisch behandelt und in die Spitäler in Chur, Thusis, Ilanz und Zürich gebracht.

Brand Thusis
Fast 100 Feuerwehrleute rückten aus.Bild: kantonspolizei graubünden

Die Meldung vom Brand war bei der Polizei kurz nach Mitternacht eingegangen. Knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems Chemie und Albula waren mit Löscharbeiten beschäftigt, die am Freitagmorgen noch andauerten. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im zweiten Stock des Gebäudes aus.

Weil das Treppenhaus einstürzte, musste das Dach mit einem Kran geöffnet werden. Für die Betreuung von Betroffenen, Angehörigen und Einsatzkräften stand das Careteam Grischun mit vier Personen im Einsatz. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...

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