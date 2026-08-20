Polizeirapport

Auto fährt in Steinhausen ZG in zwei Schulkinder

Zwei Buben sind am Donnerstagmittag in Steinhausen ZG auf dem Schulweg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Auto fuhr frontal in sie, als sie auf einem Fussgängerstreifen die Bahnhofstrasse überquerten.

Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafuntersuchungsbehörden wurde ein zehnjähriger Knabe beim Unfall erheblich verletzt und deswegen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er hatte auf einem Kickboard die Strasse überquert. Neben ihm ging, ein Velo schiebend, ein Elfjähriger. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gemäss der Mitteilung hatte der 74 Jahre alte Autofahrer die beiden von links kommenden Schulkinder übersehen. Er habe versucht auszuweichen, das Auto habe sie aber frontal erfasst. (dab/sda)