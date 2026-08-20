gewitterhaft26°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Auto fährt in Steinhausen ZG in zwei Schulkinder

Polizeirapport

Auto fährt in Steinhausen ZG in zwei Schulkinder

20.08.2026, 15:5920.08.2026, 15:59

Zwei Buben sind am Donnerstagmittag in Steinhausen ZG auf dem Schulweg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Auto fuhr frontal in sie, als sie auf einem Fussgängerstreifen die Bahnhofstrasse überquerten.

Gemäss einer Mitteilung der Zuger Strafuntersuchungsbehörden wurde ein zehnjähriger Knabe beim Unfall erheblich verletzt und deswegen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er hatte auf einem Kickboard die Strasse überquert. Neben ihm ging, ein Velo schiebend, ein Elfjähriger. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gemäss der Mitteilung hatte der 74 Jahre alte Autofahrer die beiden von links kommenden Schulkinder übersehen. Er habe versucht auszuweichen, das Auto habe sie aber frontal erfasst. (dab/sda)

Mehr aus Zug:

Pferd stürzt in ausgetrocknete Lorze und wird mit dem Helikopter gerettet
Polizeirapport
Pferd stürzt in ausgetrocknete Lorze und wird mit dem Helikopter gerettet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
2 Tote und Kind schwerverletzt: Geisterfahrer rammt Schweizer Auto in Deutschland
Betrunkener fährt in Willisau LU in Verkehrssignal und flüchtet
79-jähriger Wanderer verunglückt im Berner Oberland tödlich
Knapp 60 Personen wegen Brand in Neuwilen TG evakuiert
Mann belästigt in Winterthur Passanten und bespuckt Polizisten
Pferd stürzt in ausgetrocknete Lorze und wird mit dem Helikopter gerettet
Mann bei Auseinandersetzung am SBB-Bahnhof in Basel verletzt
Schwer verletzter Mann im Zürcher Kreis 6 aufgefunden – Polizei sucht Zeugen