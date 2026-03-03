freundlich
Neun Kilo Kokain in Luzern und Zürich sichergestellt

03.03.2026, 10:1503.03.2026, 10:17

Bei koordinierten Polizeieinsätzen in den Kantonen Luzern und Zürich sind am Freitag sechs Personen festgenommen worden. Die Behörden stellten rund neun Kilogramm Kokain und mutmassliches Drogengeld sicher.

Im Zentrum der Ermittlungen stand eine Bar in Emmenbrücke LU, in der seit «geraumer Zeit» mit Betäubungsmitteln gehandelt worden sei, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie leitete die Zugriffe am letzten Freitag in Luzern und Zürich.

Die mutmasslichen Beschuldigten sollen die Drogen im Ausland beschafft und in grösseren Mengen weiterverkauft haben, hiess es im Communiqué. Am Freitagabend überwachte die Polizei eine grössere Kokainlieferung nach Zürich und stoppte die geplante Geldübergabe in Luzern.

ARCHIV - 20.07.2017, Hamburg: Ein Teil eines fr
Neun Kilo Kokain wurden in den Kantonen Luzern und Zürich sichergestellt.Bild: keystone

Laut der Mitteilung wurden fünf Personen an vier Standorten in Luzern und Zürich festgenommen, eine weitere Person in Polen. Bei Haus- und Fahrzeugdurchsuchungen stellten die Einsatzkräfte rund neun Kilogramm Kokain, Schmuck und mutmassliches Drogengeld sicher.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bezifferte der Sprecher der Staatsanwaltschaft den Wert der sichergestellten Drogen auf einen «hohen sechsstelligen Betrag». Er sprach von einem «massiven Schlag gegen den Drogenhandel.»

Die Festgenommenen, fünf Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 46 Jahren, stammen aus der Schweiz, der Türkei, dem Irak und Vietnam.

Für die Aktion standen acht Polizeikorps im Einsatz, darunter aus allen Zentralschweizer Kantonen sowie die Kantons- und Stadtpolizei Zürich. Die Untersuchung führt die Luzerner Staatsanwaltschaft, wie es weiter hiess.

Für alle sechs Beschuldigten wurde Untersuchungshaft beantragt. (hkl/sda)

Zollbeamte in Thayngen SH finden drei Kilo Kokain bei 26-Jähriger
