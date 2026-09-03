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Erstfeld UR: Mutmasslicher Schlepper auf der A2 in Erstfeld gestoppt

Polizeirapport

Mit Aargauer Kontrollschildern: Mutmasslicher Schlepper in Uri gestoppt

03.09.2026, 07:4403.09.2026, 07:44

Die Kantonspolizei Uri hat am Freitag in Erstfeld UR einen mutmasslichen Schlepper und vier Personen aus Bangladesch vorübergehend festgenommen. Die fünf Personen sassen gemäss Polizeiangaben in einem Fahrzeug mit Aargauer Kontrollschildern.

Gegen den portugiesischen Autolenker besteht der Verdacht, die vier Personen im Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise transportiert zu haben, teilte die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mit. Die Polizei hielt das Auto kurz vor 13.30 Uhr auf der Autobahn A2 in Erstfeld an.

Nach den Abklärungen liess die Polizei alle fünf Personen mittlerweile aus der Haft frei, wie es in der Medienmitteilung weiter hiess. Die zuständige Abteilung Migration habe die vier Personen aus Bangladesch aus der Schweiz sowie dem EU-Schengenraum weg gewiesen. Zudem prüften die Behörden eine zusätzliche Fernhaltemassnahme.

Die Kantonspolizei führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri die weiteren Ermittlungen, wie es hiess. (sda)

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