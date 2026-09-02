Polizeirapport

Mann (47) will Ball aus Bielersee holen und gerät in Not – tot

Ein 47-jähriger Mann ist am Samstag in Ipsach BE im Bielersee in Not geraten und später im Spital verstorben. Der Mann wollte einen ins Wasser geratenen Ball holen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag kurz nach dem Mittag im Bereich des Erlenwäldlis in Ipsach. Eine Gruppe spielte dort mit einem Ball.

Der Mann wollte den ins Wasser geratenen Ball holen und geriet dabei laut Polizei in Not. Drittpersonen bargen den im Kanton Bern wohnhaften Mann aus dem Wasser und leiteten umgehend Erste-Hilfe-Massnahmen ein.

Diese wurden von den eingetroffenen Rettungskräften fortgeführt. Ein Rega-Helikopter flog den Mann in kritischem Zustand in ein Spital. Dort verstarb er am Abend trotz aller Bemühungen.

Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wie sie weiter mitteilte. (sda)