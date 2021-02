Schweiz

Skifahrer im Wallis bei Sturz in verschneites Bachbett gestorben



In Fiesch ist am Montag ein Skifahrer über einen Felsvorsprung mehrere Meter tief in ein verschneites Bachbett gestürzt. Der 21-jährige Waadtländer konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Fiescheralp. Wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mittelte, verliessen vier Skifahrer bei der Abfahrt von der Talegga die markierte Piste. Nachdem sie nicht mehr zurück auf die Skipiste gelangen konnten, setzten sie die Abfahrt entlang eines Baches fort.

Beim Versuch, den vereisten und verschneiten Bergbach zu überqueren, stürzte einer der Männer über einen Felsvorsprung etwa 20 Meter tief durch ein Schneeloch ins Bachbett. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten den Mann jedoch nur noch tot bergen. Die anderen Skifahrer seien unverletzt mit einem Helikopter der Air Zermatt aus der Gefahrenzone geflogen worden.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. (aeg/sda)

