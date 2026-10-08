Polizeirapport

Unbekannter raubt Frau in Neuhausen am Rheinfall SH aus

Erst hat ein Mann eine Frau in Neuhausen am Rheinfall SH am Mittwochabend bedroht und dann ausgeraubt. Anschliessend konnte er unerkannt flüchten.

Eine Frau war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr bei der Einmündung der Rhenaniastrasse in den Schweizerhofweg unterwegs. Auf einem Stück, wo der Gehweg bewaldet ist, näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Täter, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.

Er bedrohte sie mit einem spitzen Gegenstand und zwang sie, ihr Portemonnaie zu leeren und das Bargeld auf den Boden zu werfen. Mit dem Geld und der Jacke der Frau flüchtete der Mann anschliessend zu Fuss in Richtung Badi Otternstall. (leh/sda)