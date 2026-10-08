Polizeirapport

Schüsse Brugg AG: Polizei findet Toten in Wohnung

Bei der Kantonspolizei Aargau ist am Dienstagabend eine Meldung über eine Schussabgabe in Brugg eingegangen. Vor Ort fand die Patrouille einen leblosen Mann mit Schussverletzung. Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, heisst es in einer Mitteilung.

Sofort wurden Ermittlungen eingeleitet. Im Laufe einer Fahndung konnte ein 38-jähriger Tunesier angehalten, der unter dringendem Tatverdacht steht. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Tötungsdelikt. Es wurde eine entsprechende Strafuntersuchung eröffnet sowie ein Haftantrag gestellt.

Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, betont die Polizei. (vro)