Polizeirapport

Technischer Defekt löst Brand in Tiefgarage in Büren BE aus – 36 Autos beschädigt

In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Büren an der Aare hat am Samstagmorgen ein Auto gebrannt. Das Gebäude wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte.

Der automatische Alarm in der Tiefgarage an der Bernstrasse ging laut der Polizei kurz nach 09.55 Uhr ein. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung und ein brennendes Fahrzeug fest.

Das Geschäft und die Tiefgarage wurden daraufhin evakuiert. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Rund 20 Personen wurden von zwei Ambulanzteams vorsorglich untersucht, um eine Rauchgasvergiftung auszuschliessen – verletzt wurde niemand.

Ein Auto brannte vollständig aus, ein weiteres wurde stark beschädigt. Zudem wurden 34 weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude war am Samstagnachmittag noch unklar, wie die Polizei weiter mitteilte.

Das Einkaufszentrum blieb für den Rest des Tages geschlossen. Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen ergaben als Brandursache einen technischen Defekt am Motor des Fahrzeugs.

Während des Einsatzes wurde eine lokale Umleitung eingerichtet. Davon betroffen war auch eine Buslinie. (hkl/sda)