Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt bei Selbstunfall im Kanton Waadt

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch nach einem Unfall in Aigle in der Waadt im Spital verstorben. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Mann war am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Route des Ormonts von Aigle in Richtung Le Sépey unterwegs, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Schutzplanke.

Der Motorradlenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte leisteten vor Ort Erste Hilfe, danach wurde in lebensbedrohlichem Zustand mit dem Helikopter in das Lausanner Universitätsspital geflogen. Trotz der medizinischen Versorgung ist er an den Folgen seiner Verletzungen verstorben, wie es weiter hiess. Es handle sich um einen 33-jährigen Schweizer Staatsangehörigen aus der Region, hiess es. (sda)