Frau kommt bei Wohnungsbrand in Worb Bern ums Leben

Eine Absperrung der Polizei vor einem Haus in Bern. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Worb –Ehemann festgenommen

Nach dem Tod einer Frau bei einem Wohnungsbrand in Worb BE hat die Polizei einen Mann festgenommen. Sie schliesst ein Tötungsdelikt nicht aus. Bei der Toten handelt es sich um eine 33-jährige Syrerin.

Sie war am 24. März nach einem Wohnungsbrand in einem Zimmer ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Inzwischen konnte die Frau formell identifiziert werden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

Nach aktuellen Kenntnissen und aufgrund von Abklärungen des Instituts für Rechtsmedizin schliesst die Polizei ein Tötungsdelikt nicht aus. Sie hat daher einen 42-jährigen Syrer angehalten und beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Der Entscheid sei noch ausstehend, heisst es in der Mitteilung weiter.

Unterdessen laufen die umfangreichen Ermittlungen zum Fall weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die rund um den Brand an der Blüemlisalpstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Bei dem Brand wurden keine weiteren Personen verletzt. Auch die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind noch bewohnbar. (sda)