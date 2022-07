10 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Bild: keystone

Wer in den Süden will, braucht viel Geduld. Am frühen Montagnachmittag stauten sich die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthard-Autobahntunnels zwischen Erstfeld und Göschenen UR auf einer Länge von zehn Kilometern. Damit betrug die Wartezeit eine Stunde und 50 Minuten.

Auch nordwärts wuchs die Blechschlange zwischen Quinto und Airolo TI auf drei Kilometer an, wie der Verkehrsdienst des TCS mitteilte. Seit Beginn der Ferienzeit kommt es beim Gotthardtunnel der Autobahn A2 immer wieder zu Staus.

Am vergangenen Samstagmittag stauten sich die südwärts fahrenden Autos auf 15 Kilometern. Während der Nacht auf den Samstag reduzierte sich der Stau lediglich, löste sich aber nicht auf. Am Sonntag verlief der Verkehr harzig, aber ohne kilometerlange Staus. (sda)