Das entgegenkommende Auto wurde vom überholenden Fahrzeug eines 63-jährigen Schweizers frontal getroffen und überschlug sich. Fahrer und Beifahrerin mussten leicht verletzt ins Spital. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Polizeirapport

Überholmanöver in Eschenz TG geht schief: zwei Verletzte

Ein 63-jähriger Schweizer kollidierte bei einem Versuch, ein Wohnmobil zu überholen, mit einem entgegenkommenden Auto. Nun ist er seinen Führerschein los.

In Eschenz im Kanton Thurgau hat ein 63-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve im Wald zu einem riskanten Überholmanöver angesetzt. Beim Versuch, ein Wohnmobil hinter sich zu lassen, touchierte er dieses und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Das entgegenkommende Auto, in dem ein 41-Jähriger und eine 35-jährige Beifahrerin sassen, überschlug sich und kam auf einer Wiese neben der Strasse zum Stillstand. Beide Insassen verletzten sich leicht und mussten mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

Das Fahrzeug des Unfallfahrers sowie das Wohnmobil, das der 63-jährige Unfallverursacher überholen wollte, wurden beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Wohnmobils und dessen Beifahrerin blieben beim Unfall unverletzt. Die Einsatzkräfte beurteilten den 63-jährigen Schweizer Unfallfahrer vor Ort als fahrunfähig und ordneten eine Blut- und Urinprobe an. Sie zogen seinen Führerausweis ein, schreibt die Kantonspolizei weiter. Die Strecke zwischen Mühlheim, Pfyn und Herdern musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung war signalisiert.

(her)