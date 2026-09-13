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250 Rinder sterben bei Brand auf Bauernhof in Palézieux VD

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250 Rinder sterben bei Brand auf Bauernhof in Palézieux VD

13.09.2026, 10:4513.09.2026, 10:45

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Palézieux im Kanton Waadt sind am Samstagabend 250 Rinder ums Leben gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, das Stallgebäude brannte jedoch vollständig nieder.

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250 Rinder sind verendet. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Das Feuer brach am Samstagabend gegen 20.50 Uhr in den Stallungen aus, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Ein Grossteil der rund 250 betroffenen Tiere, mehrheitlich Kälber, verendete im Feuer. Andere mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden, wie es weiter hiess.

Die Feuerwehr brachte den Brand am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr unter Kontrolle. Die Route de Bossonnens musste für die Löscharbeiten gesperrt werden, war ab 04.30 Uhr aber wieder befahrbar.

Die Brandursache war am Sonntagmorgen zunächst noch unklar. Spezialisten der Waadtländer Kantonspolizei nahmen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. (hkl/sda)

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