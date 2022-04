Thurgauer droht auf Sozialen Medien mit Massenmord – festgenommen

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am vergangenen Dienstag einen 21-jährigen Mann festgenommen, der in einer Videobotschaft in den Sozialen Medien mit einem Massenmord gedroht hatte. Gegen den Mann wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Videobotschaft war am Montagabend in den Sozialen Medien aufgetaucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ermittlungen führten zu einem 21-jährigen Schweizer aus dem Kanton Thurgau. Die Polizei nahm ihn am Dienstag fest.

Der Mann befinde sich in Haft, hiess es. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch weiter.

Mehr Polizeimeldungen: 2 Polizeirapport Fahrerflucht in Biel nach Kollision mit Zug

(yam/sda)