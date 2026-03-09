meist klar
Medien: Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles

Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden.
09.03.2026, 04:3209.03.2026, 04:32

Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles (LAPD). Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Rihanna attends The Gotham Film Awards at Cipriani Wall Street on Monday, Dec. 1, 2025, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Rihanna
Auf Rihannas Haus in Los Angeles wurde geschossen.Bild: keystone

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder. (sda/dpa)

Lauter Knall bei US-Botschaft in Oslo – Grosseinsatz der Polizei
Nach einer Explosion an der US-Botschaft in der norwegischen Hauptstadt Oslo läuft die Suche nach den Tätern. Es sei ein «inakzeptabler Vorgang, den wir sehr ernst nehmen», sagte Justizministerin Astri Aas-Hansen der Nachrichtenagentur NTB. Die Explosion ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge an einem der Eingänge, verletzt wurde niemand. «Die Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften vor Ort», teilte die Polizei mit.
