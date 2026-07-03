Polizeirapport

Wegen Drohung: Polizeieinsatz in Schaffhausen in Gange

In der Stadt Schaffhausen läuft im Bereich der Fulachbrücke am Freitagmorgen ein Polizeieinsatz. Auslöser des Einsatzes ist gemäss der Schaffhauser Polizei eine eingegangene Drohung. Laut den «Schaffhauser Nachrichten» sind die Beamten in Vollmontur und schwer bewaffnet. Es bestehe aber derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung.

Der betroffene Bereich wird durch Einsatzkräfte abgesichert und kontrolliert. Entsprechend kann es lokal zu Verkehrsbehinderungen oder Einschränkungen kommen.

Die Abklärungen zum genauen Hintergrund der Drohung sind laut der Polizei im Gang. Weitere Angaben könne man aufgrund von einsatztaktischen Gründen sowie zum Schutz der laufenden Ermittlungen nicht machen. (dab)

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