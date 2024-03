Symbolbild. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Velofahrer bei Kollision mit Auto in Egerkingen SO verletzt

Auf der Oltnerstrasse in Egerkingen SO hat sich am Donnerstagnachmittag ein Velofahrer leicht verletzt. Er wurde von einem Automobilisten angefahren, der von der Hauptstrasse nach links in eine Nebenstrasse abbiegen wollte, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.

Beim Abbiegemanöver kurz vor 16.20 Uhr sei es zur seitlich-frontalen Kollision des Autos mit dem Velofahrer gekommen, der auf dem Radweg unterwegs gewesen sei. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, wie es hiess. Der Velofahrer sei mit der Ambulanz in ein Spital gefahren worden. (hkl/sda)