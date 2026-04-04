Frühling in Zürich. Bild: keystone

Trübes Wetter? Keine Sorge, die Sonne kommt noch

Der Tag beginnt vielerorts noch bewölkt mit vereinzelten Regenschauern, doch im Laufe des Tages lockert es auf und die Sonne kommt zum Vorschein. In der Nacht von Ostern auf Ostermontag streift eine Kaltfront die Schweiz und bringt einzelne Regenschauer.

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«Der bewölkte Start täuscht», schreibt SRF-Meteo. Der Tag beginnt an den meisten Orten mit typischem April-Wetter: einige Wolken, etwas Regen, ein paar Sonnenstrahlen. So richtig entscheiden kann sich das Wetter nicht, doch die gute Nachricht: Im Laufe des Tages setzt sich an den meisten Orten die Sonne durch.

Es tummeln sich noch die Reste einer Warmfront, die sich noch nicht verabschieden will und uns mildere Temperaturen und feuchtere Luft bringt. Für die Jahreszeit sind die Temperaturen überdurchschnittlich mild.



Zunächst ist es laut Meteo zehn Grad wärmer als im langjährigen Schnitt. bild: srf

Vor allem im Nord‑ und Mittelland startet der Tag noch bewölkt, doch im Laufe des Tages gibt es immer wieder sonnige Phasen. In der Ostschweiz und in den Voralpen braucht man auch noch etwas Geduld: Hier halten sich noch einige Wolken, doch gibt es immer wieder sonnige Durchbrüche. Im Berner Oberland sowie im Tessin zeigt sich der Himmel weitgehend sonnig.

Auch wenn die Warmfront noch hartnäckig ist, ändert sich in der Nacht von Ostern auf Ostermontag das Wetter: Eine Kaltfront streift die Schweiz, frischt die Luft auf und bringt vielleicht ein paar Regenschauer mit sich. Danach soll es aber mild und sonnig weitergehen.

Also: (Regen-)Jacke nicht vergessen, aber auch Sonnenbrille bereithalten. (cst)