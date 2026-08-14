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Katamaran prallt am Bodensee gegen Hafenmauer – Verletzte

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Katamaran prallt am Bodensee gegen Hafenmauer – Verletzte

14.08.2026, 11:4214.08.2026, 11:42

Ein Katamaran ist auf dem Bodensee im deutschen Konstanz gegen eine Hafenmauer geprallt – mindestens zwölf Menschen sind verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist laut einem Polizeisprecher bislang nicht klar.

Die Menschen würden vor Ort medizinisch versorgt. Es sind Rettungskräfte von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Feuerwehr und der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Katamaran stehe weiterhin stabil auf dem Wasser. Die Polizei teilte mit, dass keine Betriebsstoffe auslaufen. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe nicht. Der Schiffsverkehr im Konstanzer Hafen sei nicht beeinträchtigt. Wie es zu dem Unfall gegen 08:45 kommen konnte, sei noch unklar.

Die Katamaran-Verbindung bringt stündlich Menschen zwischen Konstanz und Friedrichshafen über den Bodensee. (hkl/sda/dpa)

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