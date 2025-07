Touristin an Ballermann-Strand schwer verletzt – Rettungsschwimmer vermuten Hai-Attacke

Nach einem vermuteten Hai-Angriff ist an der Playa de Palma auf Mallorca ein mehrstündiges Badeverbot verhängt worden.

Eine italienische Touristin zog sich am Dienstagvormittag beim Schwimmen am Strand von Palma am Balneario 6 (auch bekannt als «Ballermann 6») eine tiefe Schnittwunde zu. Daraufhin sperrten die Sicherheitskräfte den Strandabschnitt und hissten die rote Flagge.

Die 85-jährige Touristin habe aufgrund eines schweren Bisses stark geblutet und an ihrem Bein sei eine klaffende Wunde zu sehen gewesen, schreibt die Zeitung Diario de Mallorca. Sie wurde in ein Spital in der Nähe gebracht.

bild: Crónica balear

Die Rettungsschwimmer gingen zunächst von einer Hai-Attacke aus. Sie patrouillieren seit dem Mittag mit Jetskis auf der Suche nach dem Tier, das den Biss verursacht haben könnte. Gleichzeitig warnen sie über Lautsprecher vor einem möglichen Hai im Meer: «Schwimmen ist in diesem Gebiet verboten, wegen einer Hai-Attacke. Hai-Attacke!» Daraufhin wurde auch der benachbarte Strandabschnitt Balneario 7 gesperrt.

Expertinnen und Experten für Meeresbiologie untersuchen den Vorfall vor Ort. Ersten Hinweisen zufolge könnte tatsächlich ein Blauhai für die Verletzung verantwortlich sein – offiziell bestätigt ist dies jedoch nicht. Der Blauhai ist im Mittelmeer heimisch.

Die Polizei und Rettungskräfte bestätigten zunächst eine Bisswunde, Experten zweifelten jedoch bald an einem Hai-Angriff. Auf Fotos der klaffenden Wunde seien keine typischen Bissspuren zu erkennen, hiess es. Stattdessen könnten laut Einschätzung von Fachleuten ein Drückerfisch oder ein Blaufisch für die Verletzung verantwortlich sein. Diese Arten leben ebenfalls im Mittelmeer und sind für gelegentliche Bisse bekannt, gelten jedoch als weniger gefährlich.

Die Stiftung Palma Aquarium glaubt ebenfalls nicht, dass es sich um eine Hai-Attacke gehandelt habe. Stattdessen erklärte ein Experte dem Onlineportal Crónica Balear, dass die Verletzung von einem Stachelrochen kommen könnte.

Am Nachmittag wurden die roten Flaggen wieder durch gelbe und grüne ersetzt. Baden ist wieder erlaubt.

(hkl, mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA)