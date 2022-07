18-Jähriger verliert nach Unfall Führerausweis – nur zwei Tage nach der Prüfung

Der Weg zum Führerschein ist für Neulenker in der Schweiz lange, beschwerlich und kostspielig. Für diesen 18-jährigen Automobilisten war das ganze wohl nicht teuer genug. Er gibt den Führerausweis nur zwei Tage nach dessen Erhalt gleich wieder ab – wegen eines Unfalles.

Der Junglenker beschleunigte seinen BWM beim Abbiegen von einer 30er- in eine 20er-Zone derart schnell, dass das Heck ausbrach. Dabei prallte er in eine Strassenlampe. Wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte, kollidierte das Auto danach auch noch mit vier parkierten Autos. Dabei «entstand beträchtlicher Schaden», wie die Polizei in ihrem Communiqué schreibt.

Am BMW entstand ein Totalschaden. Bild: kapo ag

Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Am älteren BMW entstand Totalschaden. Die Polizei verzeigte den 18-Jährigen und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (leo/sda)