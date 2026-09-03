Polizeirapport

Kran umgekippt: 53-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Wallis

Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Le Châble VS tödlich verunglückt. Der Mann wurde von einem umkippenden Kran eingeklemmt, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.00 Uhr auf dem Firmengelände eines Unternehmens in Le Châble. Der Mann war damit beschäftigt, einen Kran am Heck seines Lastwagens zu installieren, wie die Kantonspolizei schrieb. Aus bislang ungeklärten Gründen kippte der Kran um und stürzte auf ihn.

Der 53-jährige Portugiese wurde zwischen dem Kran und einer am Boden liegenden Baggerschaufel eingeklemmt. Anwesende Zeugen leisteten erste Hilfe, bevor die aufgebotenen Einsatzkräfte eintrafen. Diese konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. (hkl/sda)