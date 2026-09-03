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Bern: Schuss bei Streit gefallen – niemand getroffen

Polizeirapport

Streit in Bern eskaliert: Mann gibt Schuss ab

03.09.2026, 16:5103.09.2026, 16:54

Bei einer Auseinandersetzung ist am Mittwochabend in Bern ein Schuss gefallen. Niemand wurde dabei getroffen, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei wurde kurz vor Mitternacht wegen einer Auseinandersetzung an die Tiefenaustrasse gerufen. Die Einsatzkräfte hielten einen Mann und einen Jugendlichen an. Die beiden waren kurz zuvor vor einem Mehrfamilienhaus verbal aneinandergeraten, wie die Berner Kantonspolizei schreibt.

Aus dem verbalen Schlagabtausch wurde in der Folge eine tätliche Auseinandersetzung. Der Mann zog dabei eine Faustfeuerwaffe und gab einen Schuss ab, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls aufgenommen. (hkl/sda)

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