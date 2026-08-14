Polizeirapport

In Eschenz TG gerät auf Hofplatz parkiertes Auto in Brand

In Eschenz TG geriet am Freitagmorgen ein Auto in Brand. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden in der Höhe von einigen tausend Franken.

Das brennende Auto in Eschenz. Bild: kantonspolizei thurgau

Kurz vor 9.30 Uhr ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf einem Hofplatz im Bereich «Im Nebli» ein parkiertes Auto brenne, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Die Feuerwehr Eschenz löschte den Brand, wie es weiter heisst. Die Kantonspolizei Thurgau vermutet einen technischen Defekt, der zum Brand führte. (dab/sda)