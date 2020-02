Schweiz

Du willst Polizist werden? Dann beweise dich im Deutsch Diktat



Bild: KANTONSPOLIZEI ZUERICH

Du willst Polizist werden? Dann musst du zuerst dieses Deutsch-Diktat meistern

Jeder zweite Polizist der Kantonspolizei Zürich scheitert in der Ausbildung an der Deutschprüfung. Knacknuss ist das Diktat. Würdest du die Prüfung bestehen? Teste jetzt deine Diktat-Skills.

Wer zur Polizei will, muss einiges auf dem Kasten haben – Charakterfestigkeit, Sportlichkeit und gute Deutschkenntnisse gehören dazu. Letzteres bereitet aber vielen Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung grosse Mühe. Bei der Kantonspolizei Zürich scheitert mehr als die Hälfte am Deutschtest, wie der Tages-Anzeiger letzte Woche berichtete.

Der Deutschtest der Kantonspolizei Zürich besteht zur Hälfte aus einem Diktat. Hättest du das Zeug zur Polizistin oder zum Polizisten?

So geht's: Das Diktat wird jeweils satzweise vorgelesen. Es werden, abgesehen von dem Punkt am Schluss, keine Satzzeichen genannt, die muss man selbst ergänzen. Viel Spass!

