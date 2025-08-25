Nebel10°
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne nach Tod von Teenager

100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne nach Tod von 17-Jährigem

Nach Ausschreitungen von vermummten Jugendlichen in Lausanne am Sonntagabend hat sich die Lage unterdessen beruhigt.
25.08.2025, 04:3525.08.2025, 04:35
Die Einsatzkräfte zogen «nach mehreren Stunden der Gewalt» teilweise ab, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte.

Eine Überwachung werde jedoch aufrechterhalten, schrieb die Kantonspolizei Waadt in der Nacht zu Montag auf der Plattform X.

lausanne ausschreitungen 25.8.24
Die Vermummten setzten auch Fahrzeuge in Brand.Bild: suisse alert/screenshot

Etwa hundert vermummte Jugendliche versammelten sich laut Communiqué der Kantonspolizei ab 21.30 Uhr im Stadtteil Prélaz. Sie warfen demnach Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei, zündeten Mülltonnen an und beschädigten einen Bus der Lausanner Verkehrsbetriebe TL.

Tödlicher Unfall auf Flucht vor Polizei

Die Polizei ging davon aus, dass sich die Jugendlichen vermutlich versammelt hatten, nachdem sie vom Tod eines 17-Jährigen erfahren hatten. Dieser war am frühen Sonntagmorgen bei einem Rollerunfall in Lausanne ums Leben gekommen. Er war auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille heftig gegen eine Mauer geprallt.

Der Roller wurde als gestohlen gemeldet, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Ein Polizeiauto sei dem 17-jährigen Schweizer mit Wohnsitz in Lausanne mit Blaulicht mit einer Entfernung von mehr als hundert Metern gefolgt.

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Rollerfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, als er auf einer 30 Kilometer pro Stunde beschränkten Strasse mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Bodenschwelle gefahren sei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt eröffnete laut Polizeiangaben eine Strafuntersuchung. (sda)

