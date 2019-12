Schweiz

Wallis: Deutscher Tourenskifahrer in Lawine verschüttet



Wallis: Deutscher Tourengänger in Lawine verschüttet ++ Sohn musste ihn freischaufeln

In der Region Lauchernalp im Wallis ist am Samstag ein Tourenskifahrer von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt worden. Er befindet sich in kritischem Zustand. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Walliser Kantonspolizei ausserhalb des Skigebiets.

Der 55-jährige Deutsche und sein Sohn hatten am Samstagvormittag unterhalb der Station Gandegg die Skipisten verlasen und sich in Richtung Stieltihorn auf den Weg gemacht, wie die Walliser Kantonspolizei am Abend mitteilte. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern wurde der Vater von einer Lawine mitgerissen.

Der Sohn, der nicht verschüttet wurde, schlug Alarm, ortete den Vater mit dem Verschüttetensuchgerät und begann, ihn auszugraben. Eine Rettungsmannschaft konnte den 55-jährigen Deutschen schliesslich aus zwei Metern Tiefe bergen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Inselspital nach Bern geflogen.

Lawine in Region von Leysin VD – Rettungsmannschaften ausgerückt

In der Nähe von Leysin in den Waadtländer Alpen hat sich am Samstagnachmittag ebenfalls eine Lawine gelöst. Eine Rettungskolonne und ein Helikopter sind ausgerückt. Dass Menschen verschüttet worden sind, schliesst die Polizei nicht aus.

Die Lawine ging ausserhalb des Skigebietes nieder. Ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Onlineportals der Zeitung «24 Heures».

Ob Menschen unter den Schneemassen begraben worden sind, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen. Man habe Informationen erhalten wonach sich vor dem Lawinenniedergang Menschen in der Umgebung des Unglücksortes befunden hätten. (jaw/sda)

