Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Falsche Ticketkäufe in der SBB-App: Warnfunktion für 2026 geplant

Eine Frau vergleicht Streckenbillett und Sparbillett via SBB App auf ihrem Smartphone fuer die Strecke Zuerich-HB - Bern, fotografiert am Dienstag, 2. Juli 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler ...
Wer in der SBB-App Tickets für andere kauft, muss gut hinschauen.Bild: KEYSTONE

4800 versehentliche Doppelkäufe bei den SBB – Warnfunktion kommt erst nächstes Jahr

Pro Monat kaufen SBB-Kundinnen und -Kunden aus Versehen 4800 Mal Tickets doppelt. Gewarnt werden sie derzeit nicht vor solchen Fehlkäufen. Das sorgt für Kritik.
18.12.2025, 10:3218.12.2025, 10:32

Es ist schnell passiert: Will man für eine andere Person in der SBB-App ein Ticket kaufen, kann es sein, dass man vielleicht ungewollt eines für sich selbst kauft – selbst wenn man schon eines hat.

Pro Monat passiert ein solcher versehentlicher Doppelkauf 4800 Mal, berichtet der Beobachter. Er führt ein Beispiel einer Person an, die für den gleichen Tag für die gleiche Person zwei Tageskarten gekauft hat. Zwar sieht sie die Schuld bei sich selbst, kritisiert aber auch, dass die App nicht vor einem Doppelkauf warnt. Damit steht sie nicht allein da.

BAV will als ungerecht empfundene Bussen verhindern

Selbst das Bundesamt für Verkehr (BAV) fordert schon länger eine Lösung, genauer gesagt seit Anfang 2024. Ende 2024 sollte sie umgesetzt sein, wie der «Beobachter» aus einer Sitzungs-Besprechungsnotiz zitiert.

Das BAV will damit Bussen verhindern, die als ungerecht empfunden werden. Nämlich in jenen Fällen, in denen die Billette zweimal für eine Person statt je für sie und eine Begleitperson gelöst wurden und letztere damit ohne gültiges Ticket unterwegs ist.

Doch die Warnfunktion lässt seit einem Jahr auf sich warten. «Es kommt bei 0,04 Prozent aller pro Monat über die SBB-Mobile-App verkauften Billette vor, dass Personen Doppelkäufe tätigen», erklärt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg dem Magazin. Bei 12,5 Millionen verkauften Tickets pro Monat via App sind das also 4800 Stück. Gezählt werden auch nur jene Tickets, die im Nachhinein gemeldet werden.

Warnfunktion soll demnächst eingeführt werden

Vergessen ist die Warnfunktion in der App aber noch nicht. Laut Schellenberg soll es nun im ersten Quartal 2026 so weit sein. «Es ist geplant, dass vor dem Kauf ein Hinweis erscheint, der anzeigt, dass für dieselbe Person bereits ein Billett für dieselbe Strecke oder dieselben Zonen sowie für den entsprechenden Tag oder die entsprechende zeitliche Gültigkeit vorhanden ist.»

Bis dann bleibt nur, rasch zu reagieren. Das geht aber auch nicht immer. Wer als Gast kauft, muss bei einem Fehlkauf 10 Franken Selbstbehalt zahlen. Sparbillette können ohne Login gar nicht zurückerstattet werden, mit Login nur in den ersten 30 Minuten kostenlos. Bei normalen Tickets erhält man mit Login den vollen Betrag zurück. (vro)

Mehr zur SBB:

«Von Ausmass überrascht»: SBB-Chef zur Stadler-Absage, Dosto-Debakel – und Bargeld
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 25
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Entschuldigen Sie die Emotionen» – Arslan bringt Rösti auf die Palme
Im Rahmen einer Klimadebatte im Nationalrat wurde Bundesrat Albert Rösti am Mittwoch mit zahlreichen Fragen und Forderungen konfrontiert. Eine Äusserung der Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan aus dem Kanton Basel-Stadt wollte der 58-Jährige so nicht stehen lassen. CH Media hat den Moment auf Video festgehalten:
Zur Story