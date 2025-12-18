Wer in der SBB-App Tickets für andere kauft, muss gut hinschauen. Bild: KEYSTONE

4800 versehentliche Doppelkäufe bei den SBB – Warnfunktion kommt erst nächstes Jahr

Pro Monat kaufen SBB-Kundinnen und -Kunden aus Versehen 4800 Mal Tickets doppelt. Gewarnt werden sie derzeit nicht vor solchen Fehlkäufen. Das sorgt für Kritik.

Es ist schnell passiert: Will man für eine andere Person in der SBB-App ein Ticket kaufen, kann es sein, dass man vielleicht ungewollt eines für sich selbst kauft – selbst wenn man schon eines hat.

Pro Monat passiert ein solcher versehentlicher Doppelkauf 4800 Mal, berichtet der Beobachter. Er führt ein Beispiel einer Person an, die für den gleichen Tag für die gleiche Person zwei Tageskarten gekauft hat. Zwar sieht sie die Schuld bei sich selbst, kritisiert aber auch, dass die App nicht vor einem Doppelkauf warnt. Damit steht sie nicht allein da.

BAV will als ungerecht empfundene Bussen verhindern

Selbst das Bundesamt für Verkehr (BAV) fordert schon länger eine Lösung, genauer gesagt seit Anfang 2024. Ende 2024 sollte sie umgesetzt sein, wie der «Beobachter» aus einer Sitzungs-Besprechungsnotiz zitiert.

Das BAV will damit Bussen verhindern, die als ungerecht empfunden werden. Nämlich in jenen Fällen, in denen die Billette zweimal für eine Person statt je für sie und eine Begleitperson gelöst wurden und letztere damit ohne gültiges Ticket unterwegs ist.

Doch die Warnfunktion lässt seit einem Jahr auf sich warten. «Es kommt bei 0,04 Prozent aller pro Monat über die SBB-Mobile-App verkauften Billette vor, dass Personen Doppelkäufe tätigen», erklärt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg dem Magazin. Bei 12,5 Millionen verkauften Tickets pro Monat via App sind das also 4800 Stück. Gezählt werden auch nur jene Tickets, die im Nachhinein gemeldet werden.

Warnfunktion soll demnächst eingeführt werden

Vergessen ist die Warnfunktion in der App aber noch nicht. Laut Schellenberg soll es nun im ersten Quartal 2026 so weit sein. «Es ist geplant, dass vor dem Kauf ein Hinweis erscheint, der anzeigt, dass für dieselbe Person bereits ein Billett für dieselbe Strecke oder dieselben Zonen sowie für den entsprechenden Tag oder die entsprechende zeitliche Gültigkeit vorhanden ist.»

Bis dann bleibt nur, rasch zu reagieren. Das geht aber auch nicht immer. Wer als Gast kauft, muss bei einem Fehlkauf 10 Franken Selbstbehalt zahlen. Sparbillette können ohne Login gar nicht zurückerstattet werden, mit Login nur in den ersten 30 Minuten kostenlos. Bei normalen Tickets erhält man mit Login den vollen Betrag zurück. (vro)