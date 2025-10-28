wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Verbund-Abo-Fahrgäste zahlen oftmals Aufpreis – SBB kennen das Problem

Verbund-Abo-Fahrgäste zahlen oftmals Aufpreis – und die SBB kennen das Problem

28.10.2025, 13:2328.10.2025, 13:36

Fahrgäste mit einem regionalen Verbundabo zahlen häufig zu viel, sobald sie ihre Heimatregion verlassen, wie die NZZ berichtet. Die SBB-App berücksichtigt bei Fahrten über Verbundgrenzen hinweg regionale Abos nicht.

Mit anderen Worten: Auch wenn das Abo in der App hinterlegt ist, wird es bei solchen Fahrten ignoriert.

Die Zeitung macht ein Beispiel: Eine Person mit ZVV-Abo reist von Fischenthal via Zürich HB nach Olten und zurück. Die SBB-App berechnet 44 Franken (2. Klasse), obwohl die Fahrt nach Abzug des Verbundabos nur 29 Franken kosten würde. Die Person zahlt also 15 Franken zu viel – ein Aufpreis von rund 50 Prozent.

Zug Ferien Schweiz SBB
Fahrgäste mit einem regionalen Verbundabo zahlen häufig zu viel, sobald sie ihre Heimatregion verlassen.Bild: Shutterstock

Das Phänomen betreffe nicht nur ZVV-Kundinnen und -Kunden, sondern auch Inhaber anderer regionaler Abos wie A-Welle, Libero, Nordwestschweiz, Ostwind oder Passepartout.

Das Problem ist bekannt

Die SBB bestätigen den Missstand gegenüber der NZZ. Die nationale ÖV-Datenbank Nova, die von den SBB betrieben wird, soll eine Lösung entwickeln. Deshalb haben die SBB auf eine eigene Zwischenlösung verzichtet.

Alliance Swisspass teilt mit, dass die Ursache die komplexe Struktur der Tarifverbünde sei. Gleichzeitig räumt sie ein, dass das Problem längere Zeit nicht prioritär behandelt wurde. 2022 sei das Vorhaben wegen begrenzter Mittel verschoben worden. Mittlerweile suche man wieder nach einer Lösung. Erste Ergebnisse werden im Laufe des kommenden Jahres erwartet.

Bis dahin bleibt den Abo-Inhaberinnen und -Inhabern nur eine Möglichkeit, um Zusatzkosten zu sparen: ihre Reise ab dem letzten Bahnhof ihres Verbunds zu buchen. (cst)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 25
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
SBB und Mobility kooperieren bei E-Autos
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
2
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
3
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
4
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Militante im Westjordanland getötet +++ Mutmassliche Verwechslung bei Geisel
3
Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
4
Wildtiere machen den Tessiner Wäldern zu schaffen
5
Blochers letzte Schlacht: «Wir werden über den Tisch gezogen»
Frau tot in Zürcher Wohnung aufgefunden
Am Montagnachmittag hat die Stadtpolizei Zürich eine tote Frau in Zürich-Altstetten aufgefunden. Ein Delikt kann nicht ausgeschlossen werden.
In einer Wohnung in Zürich-Altstetten war am Montagnachmittag ein Streit im Gang. Die Polizei wurde herbeigerufen. Als die Einsatzkräfte der Stadtpolizei vor Ort eintrafen, fanden sie eine leblose Frau vor. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.
Zur Story