Corona-Sommer sorgt für Swimmingpool-Boom in der Schweiz



bild: shutterstock

Corona-Sommer sorgt für Swimmingpool-Boom in der Schweiz

Obschon die Grenzen bald öffnen, richten sich Frau und Herr Schweizer für den Corona-Sommer zuhause ein. Onlinehändler verkaufen sechsmal mehr Schwimmbecken als in normalen Jahren.

Warum in die Ferne schweifen, wenn es zuhause am schönsten ist? Schweizerinnen und Schweizer nehmen sich dieses Motto im Corona-Sommer besonders zu Herzen.

Das zeigen auch die Verkaufszahlen der grossen Schweizer Onlinehändler. Galaxus etwa hat 2020 bereits sechsmal mehr Swimmingpools als im Vorjahr verkauft. Insgesamt sind es mehrere tausend. «Wir haben bis Ende Mai bereits so viele Pools unter die Leute gebracht wie im ganzen 2019», sagt Galaxus-Sprecher Rico Schüpbach zu watson.

«Wir haben sechsmal so viele Pools verkauft wie im Vorjahr.»

Auch beim Konkurrenten Brack.ch ist «Pool» derzeit der meistgesuchte Begriff, wie die Medienstelle auf Anfrage erklärt. «Es scheint, dass sich in diesem Jahr mehr Leute einen Pool in den Garten stellen wollen, wenn man schon nicht gross verreisen kann», so Schüpbach weiter.

BILD: ZVG

Bei den verkauften Schwimmbecken handelt es sich nicht bloss um einfache Kinder-Planschbecken. Auf Platz zwei bei den meistverkauften Pools bei Galaxus landet etwa der «Bestway Hydrium Splasher», der ein Fassungsvermögen von fast 9000 Liter Wasser aufweist.

Gut möglich, dass die Swimmingpool-Verkäufe auch wegen der wegen Corona geschlossenen Badis in die Höhe geschnellt sind. Wasserratten können nun aufatmen. Am Mittwoch hat der Bundesrat beschlossen, dass alle Freibäder in der Schweiz am 6. Juni öffnen dürfen.

(amü)

