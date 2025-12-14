Nebel
DE | FR
burger
Leben
Spass

Diese Weihnachtsfilme werden in den unterschiedlichen Ländern gefeiert

Weihnachtsfilme aus aller Welt

Welcher Weihnachtsfilm wo auf der Welt gefeiert wird

Der «Weihnachtsfilm» ist weltweit Teil des Festtagsrituals. Welcher Film das ist, unterscheidet sich von Land zu Land erheblich.
14.12.2025, 05:4114.12.2025, 05:41
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Mit dem Einzug des Fernsehers in die Wohnzimmer der weiten Welt lernte die Zuschauerschaft bald, ein spezielles, auf Weihnachten zugeschnittenes TV-Programm zu erwarten. Dazu gehörten natürlich Live-Übertragungen diverser Weihnachtsgottesdienste (oh ja, we're looking at you, lieber Papst, mit deinem «Urbi et orbi»-Knaller). Aber stets waren auch abendfüllende Spielfilme ein fester Bestandteil dieses Festtagsprogramms – perfekt, um die langen Stunden zwischen dem Auspacken der Geschenke und der Weihnachtsessen-Völlerei zu überbrücken.

Sag' uns, was du gegessen hast, und wir sagen dir, wie viel schwerer du nun bist

Und so haben bestimmte Filme im Laufe der Zeit den Status eines Weihnachtsklassikers erlangt. Einige davon haben tatsächlich eine Handlung, die sich um Weihnachten dreht («Miracle on 34th Street», etwa), andere wirken eher wie zufällig getroffene Entscheidungen der Programmdirektion, die dann im Laufe der Zeit halt zur Tradition geworden sind (einer der Harry Potters am Heiligabend, ein Bondfilm am Stephanstag und dergleichen).

Zur zweiten Gattung gehört auch der traditionelle Lieblings-Weihnachtsfilm der Schweiz: «Tři oříšky pro Popelku».

drei haselnüsse für aschenbrödel weihnachtsfilm 1973 https://m.media-amazon.com/images/I/81Q8qZEgT4L._AC_UF894,1000_QL80_.jpg
Bild: amazon

... Pardon: «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Denn auch hier hat die Handlung nichts spezifisch Weihnachtliches an sich – abgesehen davon, dass sie sich grösstenteils in einer hübsch verschneiten Winterlandschaft abspielt. Die Tatsache, indes dass der Originaltitel auf Tschechisch gehalten ist, ist exemplarisch für die Zufälligkeit dessen, was weltweit als Weihnachtsfilm gilt.

Drei Fun Facts zu «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» ... okay, es sind mehr als drei

In der Schweiz – und in einem gewissen Mass auch in Deutschland und in Tschechien – wäre also dieses Ostblock-Märchen aus dem Jahr 1973 der traditionelle Weihnachtsfilm. So weit, so sattsam bekannt. Doch in etlichen Ländern dieser Welt ist der Streifen gänzlich fremd. Dort wird es mit ganz anderen Filmen erst so richtig weihnächtlich. Hier eine Auswahl:

Australien: «Bush Christmas» (1983)

Nicole Kidman Characters: Helen Film: Bush Christmas AUS 1983 Director: Henri Safran 22 December 1983
Bild: imago

Mehr Ozzie geht nimmer: Dieser Familienklassiker mit einer jungen Nicole Kidman in ihrer ersten Filmrolle zeigt ein Sommerweihnachten, das tief in der australischen Realität verwurzelt ist und Themen wie Abenteuer, Entschlossenheit und Familienzusammenhalt in der rauen Landschaft des Outbacks feiert.

Deutschland: «Der kleine Lord» (1980)

Der kleine Lord, (LITTLE LORD FAUNTLEROY) GB 1980, Regie: Jack Gold, RICKY SCHRODER (2.vl), ALEC GUINNESS (3.vl), Stichwort: Butler, Diener UnitedArchives00007073 the small Lord Little Lord FauntLeRo ...
Bild: imago

Der britische Fernsehfilm «Little Lord Fauntleroy» von 1980 gilt in Deutschland als absoluter Weihnachtsklassiker, seit seiner Erstausstrahlung auf ARD am 26. Dezember 1982. Seither wird er alljährlich – meist am Freitag vor Heiligabend – gesendet. Auch hier: Die Handlung ist nicht spezifisch auf Weihnachten ausgerichtet. Aber es geht um Wandlung und Güte und Familienzusammenführung, was ja perfekt zum wohligen Weihnachts-Vibe passt.

Schweden: «Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul» (1958)

From All of Us To All of You - Disney Christmas Movie from 1958 popular in Skandinavia around Christmas. https://www.imago-images.com/st/0412341597?searchID=ca4464ee-83d4-4d09-a258-590762314a81
Bild: imago

Im Original heisst das «From All of Us To All of You» und ist der Titel eines Disney-Weihnachts-TV-Specials. Doch in Skandinavien – allen voran in Schweden – ist dieser Trickfilm fixer Bestandteil des Weihnachtsrituals. Um Punkt 15:00 Uhr am Heiligabend (Julafton) wird er ausgestrahlt. Dieser Zeitpunkt ist entscheidend, weil er direkt nach dem traditionellen Weihnachtsessen (Julbord) ist und kurz vor den wichtigen Ereignissen des Abends, wie der Ankunft des Jultomte (Weihnachtsmann) und der Verteilung der Geschenke. Diese feste Zeit ist für Generationen skandinavischer Familien zu einem heiligen, unverhandelbaren Ritual geworden.

Frankreich: «Le père Noël est une ordure» (1982)

Le Père Noël est une ordure Französische Weihnachtskomödie von 1982 https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Le-Pere-Noel-est-une-ordure-7-anecdotes-meconnues-sur-le-film-culte
Bild: premiere.fr

Dass Frankreich wieder einmal konträr sein würde, erstaunt uns nicht, oder? Jap, «Da graust sich ja der Weihnachtsmann», so der deutsche Titel, ist ein absoluter Weihnachtsklassiker in Frankreich – aber aus Gründen, die das genaue Gegenteil der herkömmlichen Festtagsstimmung sind. Die Handlung dreht sich um Pierre und Thérèse, zwei zutiefst unglückliche, höchst dysfunktionale Freiwillige, die an Heiligabend bei einer Suizid-Hotline arbeiten. Der Abend entwickelt sich zunehmend chaotisch, mit einem gewalttätigen Ehemann, der als Weihnachtsmann verkleidet ist, dessen einfältiger, schwangerer Begleiterin, einem depressiven Transvestiten und einem bulgarischen Nachbarn, der ekelhafte traditionelle Backwaren mitbringt. Vive la France!

Italien: «Vacanze di Natale» (1983)

Vacanze di Natale – Weihnachtskomödie aus Italien, 1983. https://www.imdb.com/title/tt0205493/mediaindex/?ref_=mv_close
Bild: imdb

Die Italiener haben ein eigenes, spezielles Genre von Weihnachtskomödien, genannt cinepanettone. Und der Film «Vacanze di Natale» (= «Weihnachtsferien») aus dem Jahr 1983 stellt dessen Urknall dar. Er begründete die Tradition, an Weihnachten eine spezielle, mit Spannung erwartete Komödie in die Kinos zu bringen. Der Besuch des Cinepanettone wurde ebenso Teil des italienischen Weihnachtsrituals wie der Verzehr des Panettone selbst.

Japan: «Tokyo Godfathers» (2003)

Tokyo Godfathers (2003) – Weihnachtsfilm aus Japan. https://de.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Godfathers
Bild: wikicommons

Im überwiegend nicht christlichen Japan ist Weihnachten weltlich und kommerziell geprägt. Dennoch ist der Animefilm «Tokyo Godfathers» zu einer Art Weihnachtsritual geworden. Die Geschichte spielt zwischen Heiligabend und Neujahr und handelt von drei Obdachlosen – einem Alkoholiker, einer Transgender-Frau und einer ausgerissenen Teenagerin –, die ein ausgesetztes Baby finden und sich auf Spurensuche durch Tokio begeben. Ihre Reise wird von einer Reihe aussergewöhnlicher, lebensverändernder Zufälle (oder: «Weihnachtswunder»? Ha!) geprägt, die letztendlich zur Versöhnung und zur Bekräftigung menschlicher Verbundenheit führen, ... womit wir eigentlich bei den urtypischen Wohlfühlidealen westlicher Weihnachtsklassiker wären.

UK: «The Snowman» (1982)

Raymond Briggs &quot;The Snowman&quot; TV film 1982 Aardman https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Briggs
Bild: wikicommons

Der Comicroman von Raymond Briggs aus dem Jahr 1978 war ein gewaltiger Erfolg, und so wurde der 1982 erstmals gesendete Animationsfilm zu einem Instant-Klassiker, der bis heute jedes Jahr zu Weihnachten ausgestrahlt wird. Die Geschichte eines Schneemanns, der zum Leben erwacht und sich mit dem Jungen anfreundet, der ihn gebaut hat, wird gänzlich ohne Dialoge durch Bilder, Handlung und Musik erzählt.

USA: «It's a Wonderful Life» (1946) ...

It&#039;s a Wonderful Life (1946) – klassischer Weihnachtsfilm aus Hollywood. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/It%27s_a_Wonderful_Life_%281946_poster%29.jpeg
Bild: wikicommons

... uuuund noch etliche weitere. Da sich der Fernseher in den USA im Vergleich zum Rest der Welt viel früher und in weitaus grösserem Umfang in den Haushalten verbreitete, ist es kaum möglich, einen einzigen klassischen amerikanischen Weihnachtsfilm zu küren. Da wurden schlicht zu viele Filme produziert, die um zu viele Zuschauer konkurrierten. Daher steht «It's a Wonderful Life» gleichermassen ganz oben auf der Liste neben «Miracle on 34th Street» (1947), ...

MIRACLE ON 34TH STREET, from left: John Payne, Maureen O Hara, Natalie Wood, Edmund Gwenn, 1947. 20th Century-Fox Film Corporation, TM &amp; Copyright/courtesy Everett Collection 20thCentFox/Courtesy ...
Bild: imago

... oder «Holiday Inn» (in dem Bing Crosby «White Christmas» singt) aus dem Jahr 1942, ...

Bing Crosby singt &quot;White Christmas&quot; im 1942er Weihnachtsfilm &quot;Holiday Inn&quot;. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/It%27s_a_Wonderful_Life_%281946_poster%29.jpeg
Bild: wikicommons

... oder – etwas neueren Datums – «Nightmare Before Christmas» (1993) oder «Elf» (2003).

Weihnachtsfilme!
Weihnachtsfilme!

Und damit muss auch anerkannt werden, dass zwar alle oben genannten Filme in ihren jeweiligen Ländern bis heute Weihnachtsklassiker und Teil des Festtagsrituals sind, daneben aber auch andere, neuere Filme einen ähnlichen Status erlangt haben. Etwa (eine Auswahl) ...

  • 🇨🇭, 🇩🇪 – «Home Alone» (1990)
  • 🇬🇧 – «Love Actually» (2003)
  • 🇫🇷 – «Gremlins» (1984)
  • 🇮🇹 – «Trading Places» (1983)

Und ja: «Die Hard» (1988) ist überall auf der Welt ein beliebter Weihnachtsfilm.

Bruce Willis in &quot;Die Hard&quot; (1988)
Bild: imdb

Und ihr so? Welcher Film ist bei euch zu Hause fixer Teil des Weihnachtsrituals?
Sagt es uns in den Kommentaren!

Food für die Festtage – Merry Christmas!
Alles, was du je zum Thema Food brauchst an Weihnachten. ALLES.
25
Alles, was du je zum Thema Food brauchst an Weihnachten. ALLES.
von Oliver Baroni, Chantal Stäubli
Schweizer Weihnachtsguetzli? Am besten fragen wir diese Kanadierin!
20
Schweizer Weihnachtsguetzli? Am besten fragen wir diese Kanadierin!
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Glüh' Me Baby One More Wein
10
Glüh' Me Baby One More Wein
von Oliver Baroni
Nun stehen die grossen Znacht-Einladungen an – und plötzlich wird einem Portwein angeboten
24
Nun stehen die grossen Znacht-Einladungen an – und plötzlich wird einem Portwein angeboten
von Oliver Baroni
Jamaican Jerk Ham zu Weihnachten? Klingt gut, schmeckt noch besser!
56
Jamaican Jerk Ham zu Weihnachten? Klingt gut, schmeckt noch besser!
von Oliver Baroni
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Weihnachtsmärkte doof findet?
66
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Weihnachtsmärkte doof findet?
von Oliver Baroni
Glühwein. Schon klar. Ihr wollt jetzt alle Glühwein. Also gut – hier die Rezepte
51
Glühwein. Schon klar. Ihr wollt jetzt alle Glühwein. Also gut – hier die Rezepte
von Oliver Baroni
Hand aufs Herz: Wie fein sind diese Weihnachtsspezialitäten wirklich?
49
Hand aufs Herz: Wie fein sind diese Weihnachtsspezialitäten wirklich?
von Oliver Baroni
Ich habe Weihnachts-Wodka gemacht, und du solltest es auch
20
Ich habe Weihnachts-Wodka gemacht, und du solltest es auch
von Oliver Baroni
Fondue Chinoise ist so was von überbewertet. Hier sind 14 Weihnachts-Menüs aus aller Welt, die besser sind
217
Fondue Chinoise ist so was von überbewertet. Hier sind 14 Weihnachts-Menüs aus aller Welt, die besser sind
von Oliver Baroni
Mehr als nur Bratkartoffeln! Hier gibt's Weihnachtsmenu-Beilagen – aber in geil
20
Mehr als nur Bratkartoffeln! Hier gibt's Weihnachtsmenu-Beilagen – aber in geil
von Oliver Baroni
Genug von Brunsli und Co.? Hier gibt's Weihnachts-Guetzli aus aller Welt
14
Genug von Brunsli und Co.? Hier gibt's Weihnachts-Guetzli aus aller Welt
von Oliver Baroni
Die Weihnachtsgans muss her! Und ein deftiges Menü dazu! So geht mein Xmas-Dinner
35
Die Weihnachtsgans muss her! Und ein deftiges Menü dazu! So geht mein Xmas-Dinner
von Oliver Baroni
Für die Silvesterparty (und fürs Leben): Alle Champagner-Cocktails, die du je kennen musst
29
Für die Silvesterparty (und fürs Leben): Alle Champagner-Cocktails, die du je kennen musst
von Oliver Baroni
Es müssen nicht immer Guetzli sein: 10 weitere Geschenke aus der Küche (mit Rezepten)
6
Es müssen nicht immer Guetzli sein: 10 weitere Geschenke aus der Küche (mit Rezepten)
von Chantal Stäubli
Sag uns, was du über die Festtage gegessen hast, und wir sagen dir, wie schwer du bist
32
Sag uns, was du über die Festtage gegessen hast, und wir sagen dir, wie schwer du bist
von Oliver Baroni
Sag' uns, was du gegessen hast, und wir sagen dir, wie viel schwerer du nun bist
29
Sag' uns, was du gegessen hast, und wir sagen dir, wie viel schwerer du nun bist
von Oliver Baroni
Homemade. Originell. Lecker – 11 Food-Geschenke für unter den Weihnachtsbaum
4
Homemade. Originell. Lecker – 11 Food-Geschenke für unter den Weihnachtsbaum
von Noëmi Laux
Die 22 besten Guetzli-Rezepte für Weihnachten (und die Zeit danach)
1
Die 22 besten Guetzli-Rezepte für Weihnachten (und die Zeit danach)
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» – heute wäre alles gaaaanz anders
1 / 14
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» – heute wäre alles gaaaanz anders
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Und jetzt zerstört Emily «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Frohlocke! Dieses belustigende Bildmaterial wird deinen Tag erquicken
Aka: Fails.
Frohe Kunde: Auch heute haben wir wieder die lustigsten Bilder und Gifs im Gepäck, die das Internetz seit dem letzten Dienstag ausgespuckt hat.
Zur Story