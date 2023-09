Frau erschiesst Mann in Diepoldsau SG

Eine 38-jährige Ungarin hat in Diepoldsau SG einen 43-jährigen Österreicher erschossen. Wie es zur Schussabgabe in einer Wohnung kam, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte.

Der 43-Jährige wurde am Montagabend so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin vor dem Haus fest.

Die genauen Tatumstände und die Beziehung der beiden Beteiligten werden von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt.

