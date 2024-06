«Unfall mit potentem Feuerwerk» - das wissen wir nun über die Ursache der Explosionen

Am Donnerstagabend kam es in Nussbaumen im Raum Baden zu einer Explosion mit zwei Toten und 11 Verletzten. Das wissen wir.

Das sagt die Polizei am Freitag

Die Polizei informiert am Freitagmittag darüber, dass es in der Garage in Nussbaumen zu einem Unfall mit «potentem Feuerwerk» gekommen sei. Dabei seien ein 43-jähriger Italiener und ein 24-jähriger Schweizer tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei weiter informiert, handelt es sich bei dem festgestellten Feuerwerk nicht um «handelsübliche Pyrotechnik». Es sei wohl mehr als eine normale Feuerwerkbatterie gewesen, aber nicht Sprengstoff im eigentlichen Sinn, sagte Polizeisprecher Daniel Wächter an einer Medienkonferenz in Nussbaumen. Die Tiefgarage sei «akut einsturzgefährdet» und werde geräumt.

Was ist passiert?

Am Donnerstagabend kam es in Nussbaumen in Raum Baden in einer Tiefgarage beim Einkaufscenter «Markthof» zu einer Explosion. Zwischenzeitlich hat sich ein Brand über mehrere Stockwerke eines Wohnblocks ausgebreitet. Bei der Explosion sind zwei Personen gestorben und elf weitere Personen verletzt worden. Ein Grossaufgebot von Einsatzkräften rückte aus. Insgesamt seien 250 Rettungskräfte und drei Rettungshelikopter im Einsatz gewesen.

Was war der Grund für die Explosion?

Gemäss ersten Erkenntnissen geht die Kantonspolizei Aargau von einem Unfall aus: «Ein Delikt steht aktuell nicht im Raum.» Eine Straftat oder ein Anschlag könne ausgeschlossen werden. Ermittelnde der Kantonspolizei Aargau seien vor Ort und klären die Umstände. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, gehen die Explosionen wohl auf «potente Feuerwerkskörper» zurück.

Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung in Nussbaumen. Bild: keystone

Was passierte mit den Anwohnerinnen und Anwohnern?

Nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Wächter konnte ein Teil der rund 100 aus der Hochhaus-Siedlung evakuierten Personen bereits in der Nacht wieder in die Wohnungen zurückkehren. Von den anderen fanden viele bei Verwandten und Freunden Unterschlupf, wie die Polizei informierte. Für einige organisierte die Gemeinde eine Notunterkunft. Für Bewohnerinnen und Bewohner der evakuierten Liegenschaften und Anwohnenden ist ab 8.30 Uhr am Freitagmorgen eine Anlaufstelle eingerichtet worden.

Zwischenzeitlich hat sich ein Brand über mehrere Stockwerke eines Wohnblocks ausgebreitet. Bild: ArgoviaToday/ Tele M1

Was sind die neusten Erkenntnisse?

Die Löscharbeiten wurden nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Freitag beendet. Es seien keine weiteren toten oder verletzten Personen gefunden worden, hiess es in einer Medienmitteilung. Noch immer liege aber ein Rauch-Geruch in der Luft, wie die bz Basel berichtet. Das ganze Areal rund um den «Markthof» sei abgesperrt. Es gebe immer noch Bereiche, die einsturzgefährdet sind.

Auch Rettungshelikopter waren im Einsatz. Bild: ArgoviaToday/Tele M1

Wie hoch ist der Schaden?

Gemäss der Kantonspolizei herrschte in der Tiefgarage grosses Chaos: «Es gab einen immensen Sachschaden am Objekt und den abgestellten Fahrzeugen.» Genauere Angaben machte die Polizei nicht.

