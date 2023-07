Wanderin stürzt bei Mels SG zu Tode

Mehr «Schweiz»

Eine 63-jährige Frau ist am Sonntag auf einer Wanderung von Heiligkreuz in Richtung Spina tödlich verunglückt. Sie stürzte gemäss Mitteilung auf unwegsamem Gelände. Ein gross angelegter Suchtrupp hat die Frau am Montag leblos vorgefunden.

Blick auf den Ortseingang des Dorfes Mels. Bild: KEYSTONE

Die Familienangehörigen der Frau hätten sie am Montag als vermisst gemeldet, nachdem die Frau von ihrer Wanderung am Sonntag nicht zurückkehrte. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Dienstag standen die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen, ein Polizeihelikopter mit fliegenden Einsatzleitern, Mitglieder der Alpinen Rettung Ostschweiz samt Hundeführern sowie die Rega im Einsatz.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei verliess die Frau während der Wanderung den markierten Wanderweg, kam zu Fall und wurde dadurch tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang werde durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen untersucht. (saw/sda)