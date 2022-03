Brutaler Mord von Bottighofen TG – das Motiv ist noch immer ein Rätsel

Das Bezirksgericht Kreuzlingen bild: tg.ch

Am Mittwoch hat am Bezirksgericht Kreuzlingen TG die Verhandlung zum Tötungsdelikt in Bottighofen begonnen. Angeklagt ist eine 55-jährige Frau. Sie soll einer 63-jährigen Frau in den Kopf geschossen und deren Körper danach zerteilt haben. Das Motiv ist bisher ein Rätsel.

Der Fall begann mit einem grausigen Fund: Spaziergänger entdeckten im Dezember 2020 in einem Waldstück bei Egnach einen menschlichen Kopf mit einer Schussverletzung. Erst eine DNS-Analyse führte zum Opfer, einer vermissten 63-jährigen Frau aus Bottighofen.

Wenig später wurde die heute 55-jährige Vermieterin des Opfers festgenommen. Bei der in der Ukraine geborenen Frau fand die Polizei unter anderem die Tatwaffe. Sie sei geständig, teilte die Staatsanwaltschaft nach der Festnahme mit. Beschuldigte und Opfer lebten zuvor im gleichen Haus.

Eines der zentralen Themen in der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen dürfte das Motiv sein. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war der Tat ein längerer Streit wegen ausstehenden Mietzahlungen vorausgegangen, der schliesslich in der Waschküche eskalierte. Dort soll die Vermieterin ihrem Opfer mehrmals in den Rücken und danach in den Kopf geschossen haben.

Angeklagt wegen vorsätzlicher Tötung

Anschliessend sei die Leiche mit Küchenmessern, Gartenwerkzeug und einer Säge zerteilt und die Körperteile in verschiedenen Unterflurcontainern in Bottighofen verteilt worden. Der abgetrennte Kopf ist zuerst in einem Erdloch vergraben worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vorsätzliche Tötung und Störung des Totenfriedens vor und fordert eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren, wie bereits im November 2021 bekannt wurde.

Ob es bei diesen Anträgen bleibt und was die Verteidigung fordert, wird die Verhandlung zeigen. Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat für den Prozess drei Tage vorgesehen. (aeg/sda)