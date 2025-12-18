Von Vogelgrippe befallene Graugans am Baldeggersee LU entdeckt

Im Kanton Luzern ist am Baldeggersee bei Baldegg ein Vogelgrippefall festgestellt worden. Es handelt sich um eine tot aufgefundene Graugans, die positiv auf das Virus getestet worden ist.

Im Kontrollgebiet gelten deswegen spezielle Schutzmassnahmen. (Symbolbild) Bild: Wikipedia

Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe auf Hausgeflügel zu verhindern, sei am Baldeggersee ein Kontrollgebiet eingerichtet worden, teilte die Staatskanzlei Luzern am Donnerstag mit. Dieses habe einen Radius von einem Kilometer und betreffe die Gemeinden Hochdorf, Kleinwangen und Hitzkirch.

Gemäss der Mitteilung besteht das grösste Übertragungsrisiko, wenn Hausgeflügel in direkten Kontakt mit Wasservögeln gerät. Im Kontrollgebiet gelten deswegen spezielle Schutzmassnahmen.

Das Virus ist nach heutigen Erkenntnissen nur in Einzelfällen und nur bei sehr engem Kontakt mit erkranktem Geflügel auf den Menschen übertragbar. Die Behörden raten, tote Wildvögel nicht zu berühren und die Polizei, die Wildhut oder die Jagd- und Fischereiaufsicht zu informieren. (sda)