Hochwasser Schweiz: Diese Bilder und Videos zeigen das Ausmass heute



Diese Bilder und Tweets zeigen das Ausmass des Hochwassers in der Schweiz

Die Hochwasserlage in vielen Regionen der Schweiz bleibt angespannt. Die vielen Niederschläge in den letzten Wochen haben die Schutzmassnahmen an ihre Grenzen gebracht. An vielen Seen und Flüssen der Schweiz herrscht die höchste Gefahrenstufe.

Derweil regnete es vielerorts in der Nacht auf Donnerstag erneut und auch den Tag hindurch sind weitere Niederschläge angesagt. Diese Bilder und Tweets zeigen das Ausmass an Schäden, das die Unwetter in der Schweiz bisher angerichtet haben:

Das Zentrum von Stansstad im Kanton Nidwalden ist überflutet. Passieren kann man nur noch via Brücke. @watson_news #Hochwasser #Hochwassergefahr pic.twitter.com/DW6ZW86cjq — Vanessa Hann (@hann_vanessa) July 15, 2021

Im Kanton Nidwalden ist Stansstad überflutet.

Bild: keystone

Das Zentrum kann nur noch über notfallmässig aufgestellte Brücken überquert werden.

Bild: keystone

Auch in Obwalden im Quartier Ried in Giswil haben die Regenfälle zu massivem Hochwasser geführt. Besonders bitter: der Ort wurde bereits 2005 überflutet, der Bau angemessener Schutzmassnahmen wurde aber wegen politischer Uneinigkeit bislang verzögert.

An der Promenade am Zürichsee kriegt man bald nasse Füsse. Die Schwäne scheint's nicht zu kümmern. pic.twitter.com/2Ym02Pl7rk — Salome Woerlen (@WoerlenSalome) July 15, 2021

In Zürich halten sich die Ausmasse der Überflutung noch in Grenzen. Die Limmat wies am Donnerstagmorgen einen tieferen Pegel aus als noch am Mittwochmittag. Doch der Zürichsee nähert sich langsam aber sicher der Marke vom Hochwasser von 2005.

In der Limmat gilt ein Schwimmverbot, im See bisher noch nicht, was dieser Schwimmer ausnutzt.

Bild: watson

Der Sturm in der Nacht auf Dienstag hat in der Stadt Verwüstungen angerichtet, die bis Donnerstag noch nicht beseitigt werden konnten.

Bild: watson

In Winterthur warnt die Stadtpolizei vor Spaziergängen an der Töss:

Achtung: Die Gewässer in #Winterthur führen im Moment #Hochwasser – vor allem die #Töss.

Haltet euch bitte von den Ufern fern. Joggen, mit dem Hund spazieren und spielen an den Ufern ist zurzeit sehr gefährlich. #staysafe ^wi pic.twitter.com/STLbtZAWwr — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) July 15, 2021

Die Reuss im Aargau führte am Mittwoch ebenfalls viel Wasser:

So sieht #Reuss Warnstufe 3 (heute Nacht noch Stufe 4) in #Mellingen aus. Das gibt nasse Füsse beim grillen… Die @bafuCH Messstation liegt wenige Meter flussabwärts, hier die aktuellen #Messdaten zum #Hochwasser: https://t.co/k43xOHIH1U pic.twitter.com/9Qld5vK8om — Joël Fisler (@fisler) July 14, 2021

Das Wasser steht dem Aargau bis zum Hals: Die #Reuss und teilweise auch der Rhein sind auf der zweithöchsten Gefahrenstufe, der #Hallwilersee nur knapp darunter. +++ #Grenchen will sparen und stellt die Stadtpolizei zur Diskussion. Die Sendung unter: https://t.co/51wGxnTJON pic.twitter.com/y4jFKoEaSg — SRF Regionaljournal (@srfaarau) July 14, 2021

Im Kanton Bern mussten zwei Schafe mit einem Gummiboot gerettet werden. Sie waren von Wassermassen eingeschlossen worden. Die Rettungsaktion im Video:

Gestern rückte die Sanitätspolizei nach Ferenbalm an die Saane aus, um in Not geratene Schafe zu retten. Die Tiere konnten sich nicht selber in Sicherheit begeben. Mit Unterstützung der Feuerwehr Regio Laupen konnten die Schafe gesund an Land gebracht werden. pic.twitter.com/T37T7aNzb6 — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) July 14, 2021

Das Bundesamt für Umwelt informierte am Mittwoch weiter über die Gefahrenstufen an Schweizer Gewässern.

Durch den Donnerstag hindurch soll es vielerorts weitere Niederschläge geben. Die Hochwasserlage bleibt weiter angespannt. (leo)

Updates folgen...

