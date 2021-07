Schweiz

Unwetter: Das Hochwasser in der Schweiz in 17 Bildern



17 Tweets und Bilder, die zeigen, wie sehr der viele Regen der Schweiz zusetzt

In der Schweiz regnet es zurzeit so viel wie schon lange nicht mehr. Vielerorts erreichen Flüsse und Seen bedrohlich hohe Wasserstände. Die folgenden Bilder zeigen, wie sich das in der Schweiz auswirkt.

Die Feuerwehr der Stadt Luzern sicherte gestern die Bahnhofstrasse entlang der Reuss mit Schutzschläuchen.

Bild: keystone

Der Wasserspiegel des Vierwaldstättersees ist bedrohlich angestiegen. Heute Morgen um 07.30 Uhr lag er bei 434,70 Meter über Meer – ein Meter über dem normalen Pegel.

Im Nachbarkanton Obwalden ist der Vierwaldstättersee bereits über die Ufer getreten. Hier an der Uferpromenade in Alpnach-Stad:

Bild: keystone

Die Reuss, die auch durch den Kanton Uri fliesst, schwappte bereits gestern bei Seedorf über die Ufer.

Bei #Seedorf / UR sind die Wassermassen bereits zu viel des Guten und die #Reusss schwappt über die Ufer.

In den kommenden Stunden lässt der Regen nach. Am Donnerstag und am Freitag kommt nochmals viel Regen zusammen. ^gf pic.twitter.com/lBADQPi4Kk — SRF Meteo (@srfmeteo) July 13, 2021

Die Aare fliesst mit bedrohlich viel Hochwasser in die Innenstadt Thuns:

Bild: keystone

Um vor dem Hochwasser Schutz zu bieten, wurden gestern bereits Schutzwälle errichtet.

Bild: keystone

Heute Morgen hat der Thunersee die Hochwassergrenze von 558,3 Metern überschritten.

Bild: keystone

Auch in Olten, im Kanton Solothurn, ist die Aare über die Ufer getreten.

Hochwasser in Olten! pic.twitter.com/dojPMhZNpH — Bruno von Arx (@brunello1950) July 13, 2021

Für den Rhein gilt auf dem Abschnitt zwischen Koblenz und Basel die Gefahrenstufe 3.

Eine langweilige Video-Collage vom zwischenzeitlichen #Hochwasser (soll ja noch mehr werden), die erst später so richtig interessant wird wenn der Rhein dann wieder normal ist und man die Bilder vergleichen kann 😄#Basel pic.twitter.com/MgkqSMJCXc — Casper Thiriet (@caschthi) July 14, 2021

Dieser User beginnt, sich langsam Sorgen um seinen Keller zu machen.

Aktuelle #Hochwasser-Situation in #Basel



So langsam erreicht der Pegel den Boden unseres Kellers 😅 pic.twitter.com/IpOuIqZhoj — Casper Thiriet (@caschthi) July 14, 2021

Vom Hochwasser betroffen ist auch die Birs, ein Nebenfluss des Rheins.

Die Saane im Kanton Fribourg führt ebenfalls Hochwasser:

So auch die Reuss im Kanton Aargau:

Hochwasser an der #Reuss in Bremgarten (Kanton Aargau) heute Abend. Durchfluss lag bei rund 700 m3/s, ein Wert der gemäss Statistik nur alle 10 bis 20 Jahre auftritt. pic.twitter.com/cXtLxgKoSn — Matthias Sänger (@myweather_ch) July 13, 2021

Der Wasserstand steht bereits bedrohlich hoch.

Okay, es hat noch mehr Wasser in der Reuss und es soll die Tage noch mehr regnen. 🙈

Dann lerne ich mal eben Hochwasser kennen, ohne Schneeschmelze. 🇨🇭 pic.twitter.com/9rr9Ab1iKk — Hauptstadttuppes (@reiner95) July 13, 2021

Die Zürcher Gewässer liegen am Mittwochmorgen alle noch knapp unter der Alarmstufe 4, also wenige Zentimeter unter der Hochwassermarke.

Ich habe mich entschieden, den linken Uferweg zu nehmen; rechts hätte ich nasse Füsse und Knie bekommen.#Limmat #Baden #Ennetbaden pic.twitter.com/ZjmmxMOpK7 — Hansruedi Widmer (@HansruediWidmer) July 13, 2021

Als Vorsichtsmassnahme wurde der Pegel des Sihlsee-Staudammes am Dienstagabend bereits gesenkt, um die Limmat nicht zusätzlich mit einem Sihl-Hochwasser zu belasten.

Praktisch vor unserem Balkon fliessen #Sihl und #Limmat zusammen wie man schön sieht. So hoch war das Wasser in den letzten Jahren schon lange nicht mehr! #hochwasser pic.twitter.com/ezKneaQ1Em — Joël Fisler (@fisler) July 13, 2021

Auch der Landwirtschaft macht der starke Regen zu schaffen. Hier ein zerstörtes Maisfeld in Rümlang im Kanton Zürich.

Bild: keystone

(saw/sda)

