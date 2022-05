User Unser

Erstes ESC-Halbfinale: Mache mit bei der grossen watson-Rangliste

Am Dienstag steigt das erste ESC-Halbfinale. Die Schweiz hat Chancen auf einen guten Platz auf der Rangliste.

Am 10. Mai 2022 findet das erste ESC-Halbfinale statt – die gute Nachricht vorab: die Wettbüros fürs «Eurovision Song Contest» sehen die Schweiz (knapp) im Finale. Zehn von 17 Länder werden sich heute qualifizieren können. Wir werden den musikalischen Grossevent live verfolgen.

Wir wollen vor der ESC-Ausstrahlung schon einmal die Stimmung in der Schweiz fühlen: Welche Songs kommen gut an? Welchem Land wird die Eidgenossenschaft am meisten Punkte geben? Bei watson hast du die Möglichkeit, vorab Noten zu verteilen. Ganz ohne Block-Voting und Sympathiepunkte. Die Resultate der grossen User-Abstimmung findest du am Ende der Story.

Benote die ESC-Songs

Die ESC-Rangliste von watson

