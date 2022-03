Bild: keystone

Erinnerst du dich an die ehemaligen ESC-Kandidaten der Schweiz?

Liebe Quizzticle-Klasse

Seit vergangenem Dienstag ist bekannt, wer die Schweiz dieses Jahr am ESC in Turin vertreten wird: ein Appenzeller, dessen Name an dieser Stelle aber noch nicht verraten wird.

Heute werfen wir nämlich einen Blick auf den diesjährigen, aber auch auf die ESC-Teilnehmer früherer Jahre. Den Start machen wir dort, wo die Schweiz mit dem Song «Ne partez pas sans moi» ihren bisher letzten Sieg im internationalen Musikwettbewerb verzeichnen konnte: im Jahr 1988.

Und so geht's

Zähle alle ESC-Kandidaten der Schweiz seit 1988 auf.

Wir verraten dir jeweils das Jahr, den Songtitel, die Platzierung und die erreichten Punkte.

Die Reihenfolge spielt beim Eintippen keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

