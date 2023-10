Wer in Samnaun wohnt, der pendelt nicht. Warum, ist eigentlich auch klar: Das Dorf liegt sehr abgelegen und hat eine gute touristische Infrastruktur. Bild: shutterstock

Das sind die grössten Schlafgemeinden der Schweiz

Die Schweiz, das Land der Pendler. Kürzlich zeigten wir, WOHIN deine Nachbarn pendeln und WOHER die Erwerbstätigen an deinem Arbeitsort kommen. Jetzt klassieren wir alle Gemeinden nach der «Pendlerhäufigkeit».

Im gleichen Ort wohnen und arbeiten – das war vielleicht früher einmal. Heute pendeln in der Schweiz sehr viele Erwerbstätige in eine andere Gemeinde zur Arbeit.

Das alles führt zu Pendlerströmen, egal ob mit dem ÖV, dem Auto oder dem Velo. Das Bundesamt für Statistik (BfS) gibt mit der kürzlich veröffentlichten «Pendlermatrix» die Antwort darauf, aus welcher Gemeinde wohin gependelt wird (wie dies genau funktioniert, steht in der Infobox am Ende des Artikels).

Wir haben die aktuellsten Daten (2020) ausgewertet. Die ersten beiden Artikel «Wo arbeiten eigentlich all die Leute aus deinem Wohnort?» und «Aus diesen Gemeinden kommen die Arbeiter in deinem Wohnort» fanden grossen Anklang. Nun also der dritte und letzte Teil unserer Pendler-Serie.

Die grosse Übersicht

Zum Abschluss färben wir die Gemeinden noch je nach Pendleraktivität ein. Je dunkler, desto weniger Pendler (wie immer leider nur auf die Schweiz bezogen, also ohne Grenzgänger). Auffällig hier: Wenig Pendler gibt es in Städten und in touristischen Bergregionen, besonders viele in den Agglomerationen der grossen Städte.

Gemeinden, in welchen die grösste Gruppe pendelt

Wir teilen die Gemeinden in zwei Gruppen ein:

Gruppe 1 : Der grösste Anteil der Erwerbstätigen pendelt NICHT (blau).

: Der grösste Anteil der Erwerbstätigen pendelt NICHT (blau). Gruppe 2: Der grösste Anteil der Erwerbstätigen pendelt (gelb).

Von den 2199 Gemeinden (Stand 2020) sind wir dann bei 1001 (2018 waren es noch 1080) Gemeinden, in welcher der grösste Anteil der Erwerbstätigen NICHT pendelt, aus 1198 Gemeinden pendelt die grösste Gruppe in einen anderen Ort zur Arbeit. Gemeinden, deren Arbeitnehmer zu mindestens 50 Prozent in der eigenen Gemeinde bleiben, gibt es nur 108.

Logischerweise bündeln sich die «Pendlergemeinden» (gelb) so um die grossen Zentren. Die Städte und ländlichen Gebiete weisen jeweils die grösste Gruppe der Erwerbstätigen in der eigenen Gemeinde aus (blau):

Die schweizweit 10 grössten Pendlergemeinden (Anzahl Pendler in %):

Die schweizweit 10 kleinsten Pendlergemeinden (Anzahl Pendler in %):

Die grössten Pendlergemeinden pro Kanton (Anzahl Pendler in %)

AG : Turgi und Mülligen: 92,2% pendeln in eine andere Gemeinde

: Turgi und Mülligen: 92,2% pendeln in eine andere Gemeinde AI : Schwende 76,7%

: Schwende 76,7% AR : Grub 85,4%

: Grub 85,4% BE : Bellmund 95,4%

: Bellmund 95,4% BL : Känerkinden 92,4%

: Känerkinden 92,4% BS : Riehen 78,8%

: Riehen 78,8% FR : Senèdes 97,4%

: Senèdes 97,4% GE : Soral 91,0%

: Soral 91,0% GL : Glarus Nord 64,4%

: Glarus Nord 64,4% GR : Rongellen 93,9%

: Rongellen 93,9% JU : Châtillon 91,3%

: Châtillon 91,3% LU : Honau 92,4%

: Honau 92,4% NE : Hauterive 91,4%

: Hauterive 91,4% NW : Ennetmoos 86,8%

: Ennetmoos 86,8% OW : Alpnach 72,9%

: Alpnach 72,9% SG : Rorschacherberg 88,7%

: Rorschacherberg 88,7% SH : Bargen 90,3%

: Bargen 90,3% SO : Oekingen 94,5%

: Oekingen 94,5% SZ : Galgenen 87,1

: Galgenen 87,1 TG : Wilen 89,9%

: Wilen 89,9% TI : Aranno 91,9%

: Aranno 91,9% UR : Bauen 88,9%

: Bauen 88,9% VD : Bettens 95,2%

: Bettens 95,2% VS : Inden 96,0%

: Inden 96,0% ZG : Hünenberg 81,4%

: Hünenberg 81,4% ZH: Lufingen 93,1%