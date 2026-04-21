recht sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Lärmbelastung durch F-35: Anwohner sind genervt

Video: ch media/Tele Bärn

«Inakzeptabel»: Anwohner erteilen den F-35 Plänen der Armee eine Abfuhr

21.04.2026, 17:4721.04.2026, 17:47

Seit Montag, 20. April 2026, informiert das VBS in Payerne, Meiringen und Emmen über die Stationierung der F-35-Kampfjets und besonders die damit einhergehende Erhöhung der Lärmbelastung.

In Meiringen, genauer gesagt bei der Ortschaft Unterbach, befindet sich einer der Militärflugplätze, von denen aus die neuen Jets ab 2030 starten und landen werden.

Der F-35 kommt – und wird laut: So will der Bund die Bevölkerung vor Lärm schützen

Eigentlich hätte dort ein Hörvergleich stattfinden sollen, damit sich die Bevölkerung äussern und gegebenenfalls Einsprachen erheben kann. Dieser ist nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden, da die italienische Luftwaffe aus operationellen Gründen keine F-35 in die Schweiz bringt.

Die Bevölkerung in Meiringen zeigt sich enttäuscht. Für den Miteinbezug der Betroffenen bräuchte es einen solchen Hörvergleich, um sich eine Meinung zu bilden. Zudem glaubt beispielsweise Michael Peter, Präsident der Interessensgemeinschaft, die sich gegen die Lärmbelastung einsetzt, nicht, dass sich die Lebensqualität durch die vom VBS vorgeschlagenen Massnahmen steigern wird. (emm)

Video: ch media/Tele Bärn

Mehr Videos:

Video: watson/hanna dedial
Video: watson/Elena Maria Müller
Video: watson/hanna dedial
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
1 / 8
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
Leutnant Theodor Real und Adjutant Unteroffizier René Grandjean in einer Blériot XI auf der Berner Allmend im August 1914.
quelle: jacques keller, museum für kommunikation, bern, (fff_65725)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier verklöpft es den Böögg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nach Treffen mit Trump: Diese Nicht-Antwort des Nato-Chefs gibt zu reden
Der Nato-Generalsekretär Mark Rutte war am Mittwoch in der CNN-Sendung «The Lead» des US-Journalisten Jake Tapper zu Gast. Thema war dabei auch der Krieg im Nahen Osten.
Zur Story