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«Inakzeptabel»: Anwohner erteilen den F-35 Plänen der Armee eine Abfuhr

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Seit Montag, 20. April 2026, informiert das VBS in Payerne, Meiringen und Emmen über die Stationierung der F-35-Kampfjets und besonders die damit einhergehende Erhöhung der Lärmbelastung.

In Meiringen, genauer gesagt bei der Ortschaft Unterbach, befindet sich einer der Militärflugplätze, von denen aus die neuen Jets ab 2030 starten und landen werden.

Eigentlich hätte dort ein Hörvergleich stattfinden sollen, damit sich die Bevölkerung äussern und gegebenenfalls Einsprachen erheben kann. Dieser ist nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden, da die italienische Luftwaffe aus operationellen Gründen keine F-35 in die Schweiz bringt.

Die Bevölkerung in Meiringen zeigt sich enttäuscht. Für den Miteinbezug der Betroffenen bräuchte es einen solchen Hörvergleich, um sich eine Meinung zu bilden. Zudem glaubt beispielsweise Michael Peter, Präsident der Interessensgemeinschaft, die sich gegen die Lärmbelastung einsetzt, nicht, dass sich die Lebensqualität durch die vom VBS vorgeschlagenen Massnahmen steigern wird. (emm)

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