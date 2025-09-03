Blatten: So soll das zerstörte Dorf neu auferstehen

Das Ziel ist, dass die meisten Blattnerinnen und Blattner ab 2029 ins Dorf zurückkehren können. Bild: keystone

So soll das zerstörte Dorf Blatten neu auferstehen

Der Kanton Wallis präsentiert einen 100-Millionen-Plan für den Wiederaufbau. Das Ziel: Die Rückkehr der meisten Bewohner ab 2029. Wie das gelingen soll – und was die Stolpersteine sind.

Julian Spörri / ch media

Fast 100 Tage sind seit dem Bergsturz von Blatten vergangen: seit Gesteinsmassen ein ganzes Dorf im Lötschental unter sich begruben, seit sich die Lonza staute und die meisten restlichen Häuser, die vom Bergsturz verschont blieben, überschwemmte.

Mittlerweile hat sich der Pegel des Sees von sich aus um drei Meter abgesenkt, wie Gemeindepräsident Matthias Bellwald am Mittwoch vor den Medien sagte. Am nächsten Montag sollen dann die Arbeiten zur aktiven Seeentleerung starten.

Das ist jedoch nur ein kleines Puzzleteil eines gigantischen Wiederaufbau-Projekts, vor dem Blatten steht. Und dessen Konturen langsam Form annehmen.

Albert Rösti erhält bald Post

Am Mittwochnachmittag präsentierte der Staatsrat des Kantons Wallis den Fahrplan für den Wiederaufbau, den er zusammen mit der Gemeinde ausgearbeitet und am Mittwochmorgen verabschiedet hat.

Es handelt sich um einen Aktionsplan mit 69 Massnahmen, die zwischen 2025 und 2029 umgesetzt werden sollen.

Warum 2029? Das Ziel der Behörden lautet, dass ab diesem Jahr «das Gros der Blattnerinnen und Blattner» in ihr Heimatdorf zurückkehren kann. Dieses Ziel ist nicht neu, sondern entspricht den Ankündigungen, die Gemeindepräsident Matthias Bellwald bereits Wochen nach der Katastrophen gemacht hatte. Nun ist dieses Ziel offiziell fixiert.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch wurden die weiteren Pläne für Blatten präsentiert. Bild: keystone

Die Massnahmen des Aktionsplans unterteilen sich in 10 Themenbereiche und kosten den Kanton voraussichtlich rund 100 Millionen Franken.

Zu den vier wichtigsten Punkten zählen:

Raumplanerische Massnahmen (0,5 Millionen Franken)

Ein neuer Richtplan muss her. Unter anderem gilt es dabei zu klären, inwiefern sich der Wiederaufbau mit dem Zweitwohnungsgesetz vereinbaren lässt. Der Walliser Umweltdirektor Franz Ruppen kündigte an, dieser Tage einen Brief an Bundesrat Rösti zu schicken, um eine pragmatische Auslegung des Gesetzes zu fordern. Ruppen sagte:

«Es wird nicht möglich sein, alle Zweitwohnungen wieder in Blatten zu errichten.» Staatsrat Franz Ruppen

Er schlägt deshalb vor, das gesamte Tal in die Planung einzubeziehen und einen Teil der Zweitwohnungen in anderen Gemeinden zu errichten.

Schutz vor Naturgefahren (42,65 Millionen Franken)

Von der Ausbaggerung von Ablagerungen bis zum Bau von Lawinenschutz hat der Kanton 21 Massnahmen identifiziert. Ausserdem gilt es laut Ruppen die Gefahrenkarte zu aktualisieren, um zu sehen, wo überhaupt gebaut werden kann – ein entscheidender Punkt, zu dem es keine Neuigkeiten gibt. Blatten werde sicher nicht am gleichen Ort aufgebaut, sagte Gemeindepräsident Bellwald. Aber verschiedene, intakte Weiler könnten ausgebaut werden.

Wiedererschliessung des Tals (31,5 Millionen Franken)

Eine Notstrasse befindet sich bereits im Bau. Auch eine Seilbahnverbindung von Wiler zum Weiler Weissenried wäre ab Mai 2026 möglich. Zudem soll eine neue Kantonsstrasse geplant werden.

Wirtschafts- und Tourismusförderung (13,5 Millionen Franken)

Für neue Hotels, aber auch andere Unternehmen wie Coiffeurshops sieht der Kanton je drei Millionen Franken vor.

Ist es wirklich realistisch, dass Blatten bis 2029 wieder steht – obwohl so viele Fragen noch offen sind? Die Finanzdirektorin Franziska Biner antwortete:

«Wir sind uns einig, dass es möglich ist.»

Der grösste Unsicherheitsfaktor seien jedoch die Naturgefahren, welche das Tempo vorgeben.

Die Walliser Finanzdirektorin: Franziska Biner. Bild: keystone

Dass es schnell gehen muss, hat auch versicherungstechnische Gründe. Zwar haben die Gebäudeversicherungen nach eigenen Angaben bereits 75 Prozent der Versicherungssumme an die Besitzerinnen und Besitzer der zerstörten Häuser ausgezahlt. Um die restlichen 25 Prozent zu erhalten, müssen die Versicherten aber innert fünf Jahren eine neue Immobilie im Wallis mit dem gleichen Zweck kaufen oder bauen.

Die Blattnerinnen und Blattner wollen jedoch nicht irgendwo im Wallis in einem Haus leben, sondern eben in ihrem Dorf. Entsprechend eilt die Zeit beim Wiederaufbau, zumindest wenn die Versicherungen nicht doch noch einer erneuten Verlängerung der Frist zustimmen.

Der Schweizerische Versicherungsverband liess nämlich bereits verlauten, dass noch nichts in Stein gemeisselt sei. Gegenüber CH Media bestätigte ein Sprecher am Mittwoch diese Haltung. Man warte die weiteren Entwicklungen und die künftigen Gespräche ab.

Der Blattner Gemeindepräsident: Matthias Bellwald. Bild: keystone

Angesprochen darauf machte Gemeindepräsident Matthias Bellwald klar, dass er vorderhand keine Fristenstreckung fordert. Das sei kein Thema, denn er sei «sehr optimistisch», dass man den Zeitplan einhalten könne.

Bundesrat zieht positive Bilanz

Derweil hat sich auch der Bundesrat am Mittwoch wieder mit Blatten beschäftigt. Dabei ging es nicht darum, neue Gelder zu sprechen – der Bund gewährte der Walliser Gemeinde bereits fünf Millionen Soforthilfe –, sondern Bilanz zu ziehen. Der Bundesrat verabschiedete den Bericht über den vierwöchigen Armee-Einsatz im Lötschental. Er zieht ein positives Fazit, die Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen sei gut verlaufen.

Bis zu 90 Militärangehörige arbeiteten zwischen dem 29. Mai und dem 26. Juni gleichzeitig vor Ort. Insgesamt wurden 536 Diensttage und 31 Flugstunden geleistet. Der Bericht geht nun zur Genehmigung ins Parlament – wobei die Genehmigung eine Formsache ist. Anders als der Wiederaufbau von Blatten. (aargauerzeitung.ch)