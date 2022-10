Oktober beschert sommerliche Temperaturen – auch nächste Woche soll es über 20 Grad werden

Ein sonniger Herbsttag. Bild: Shutterstock

Sommerliche Temperaturen im Oktober – auch nächste Woche kann es über 20 Grad werden

Erneut sommerliche Temperaturen im Oktober: In Delsberg JU kletterte das Thermometer am Sonntag auf 25.4 Grad. Möglich machte dies eine Südwestströmung, die das warme Wetter brachte.

Auch in den Alpen war es dank einer starken Föhnlage sommerlich warm, im liechtensteinischen Vaduz wurden 25.3 Grad erreicht, wie SRF Meteo am Sonntag twitterte. In Schwanden GL wurden 25 Grad gemessen und in Altdorf 24.5 Grad. Laut Meteoschweiz sind Sommertage mit einem Tagesmaximum von 25 Grad auch an Stationen in den Föhntälern im Monat Oktober nicht mehr allzu häufig.

Nach Niederschlägen und etwas kühleren 17 Grad am Montag, soll es laut Wetterdiensten kommende Woche tagsüber wieder bis zu 21 Grad warm werden. (yam/sda)