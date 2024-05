Auch am Sonntag gibt es für die Schweizer Delegation beimGrund zum Jubeln. Der Aargauerbelegt in der KlasseMit vier Siegen – darunter gegen den topgesetzten WM-Zweiten Kyle Reyes aus Kanada – hatte sich Daniel Eich bis in den Final gekämpft. Dort unterlag der 24-jährige EM-Bronzegewinner von 2022 dem Italienerdurch Ippon.Gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen und knapp drei Wochen vor der WM in Abu Dhabi präsentieren sich die Schweizer Judoka in glänzender Form. In der tadschikischen Hauptstadt hatte am Freitagin der Kategorie bis 52 kg mit einem Finalsieg gegen Landsfrau Binta Ndiaye Geschichte geschrieben. Am Samstag doppelte der Weltmeisterin der Klasse bis 73 kg nach und feierte seinen dritten Sieg auf Grand-Slam-Stufe. Vor der WM findet in einer Woche in Astana ein weiteres Turnier der höchsten Kategorie statt. (nih/sda)