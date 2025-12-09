sonnig
Weisse Weihnachten in der Schweiz 2025: Grafik zeigt Wahrscheinlichkeit

Schneemann Alpen Schnee Sonnenschein weisse Weihnachten
Weihnachten unter einer dicken Schneedecke feiern: Für viele ist das die Erfüllung der dezemberlichen Träume.Bild: Shutterstock

Diese Grafik zeigt dir, wie wahrscheinlich weisse Weihnachten 2025 im Flachland sind

09.12.2025, 14:2909.12.2025, 15:26

Die aktuelle Wetterentwicklung in der Schweiz trägt uns weiter von weissen Weihnachten weg. Seit Montag erreicht uns nämlich sehr milde Luft, was die Schneefallgrenze weiter in die Höhe treibt: «Die Nullgradgrenze befindet sich dabei bis Freitag auf 3000 Metern», schreibt MeteoNews. Im Flachland und im Süden kratzen wir gar wieder an zweistelligen Höchsttemperaturen.

In absehbarer Zeit wird dies auch so weitergehen, wie der Überblick von MeteoNews zeigt:

Weisse Weihnachten 2025: So sieht die Wahrscheinlichkeit aktuell aus.
Nebel und Sonne, aber kein Schnee: So sehen die Prognosen bis zum 14. Dezember aus.Bild: MeteoNews

Die Frage bleibt nur, ob sich der Nebel auflöst und wir die Nachmittage im Sonnenschein oder weiter unter der Nebeldecke verbringen. Doch kehren wir zurück zu den weissen Weihnachten. Aktuell spricht – wie gesagt – nicht viel dafür.

Das sagen die Modelle

Jedoch: «Eine kleine Hoffnung auf weisse Weihnachten in tiefen Lagen bleibt aber auch geschuldet dem weiten Prognosehorizont bestehen», schreibt MeteoNews. Heisst konkret: Es dauert noch etwas bis Weihnachten, was Wetterprognosen äusserst unzuverlässig macht.

Trotzdem hat der Wetterdienst verschiedene Modelle zur Region Zürich konsultiert. Für alle Schnee-Enthusiasten gibt es gute Nachrichten: Zum 24. Dezember hin dürfte es deutlich abkühlen, wie diese Grafik zeigt:

Diese etwas komplizierte Grafik zeigt dir, wie wahrscheinlich weisse Weihnachten 2025 aktuell sind. Wir erkären es dir weiter unten.Bild: meteonews

Gezeigt werden hier sogenannte «Ensemble-Prognosen» des europäischen Wettermodells ECMWF. Diese bestehen aus 50 verschiedenen Vorhersageszenarien, welche von verschiedenen Anfangszuständen und Entwicklungen ausgehen. «Typischerweise bewegen sich die Ensemble-Member mit fortschreitender Vorhersagezeit auseinander», schreibt MeteoNews dazu.

So lässt sich daraus eine Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer bestimmten Wetterlage ablesen. Gehen zum Beispiel alle 50 verschiedenen Szenarien davon aus, dass die Temperaturen bis zum 24. Dezember unter 0 Grad sinken, dürfte das aller Wahrscheinlichkeit nach auch passieren.

Die Grafik erklärt

Die Grafik oben zeigt einmal die Temperaturentwicklung der 50 «Ensembles» auf etwa 1500 Metern (850 Hektopascal) und die prognostizierte Niederschlagssumme (Précipitations). MeteoNews schreibt dazu:

«Als Grundregel kann dabei gesagt werden, dass ab einer Temperatur auf rund 1500 Metern von unter -5 Grad Schnee bis in tiefe Lagen möglich ist.»
MeteoNews

Einige der Szenarien kommen bis zum 24. Dezember bei -5 bis 0 Grad zu liegen. Diese sind zwar in der Minderheit, was bedeutet, dass die Chance gering ist, doch die Chance besteht. So sah es auch im letzten Jahr bis kurz vor Heiligabend schlecht aus für weisse Weihnachten und doch kam das Schneehäubchen vereinzelt am Ende noch. (leo)

