Weihnachten ist für viele noch ein bisschen schöner, wenn es Schnee hat. Bild: KEYSTONE

Weisse oder grüne Weihnachten – so stehen die Chancen aktuell

Neues Jahresende, neues Glück! Schon 15 Jahre ist es her, dass es in der Schweiz verbreitet weisse Weihnachten gab. Hat die grüne Welle endlich ein Ende? So stehen die Chancen.

Mehr «Schweiz»

Samstag, 5. Dezember

Die watson-Schneenadel ist noch nicht mal in der Nähe von Schnee. Bild: watson

Noch knapp drei Wochen, dann steht schon Weihnachten an. Die Geschenkplanung ist im Gang, die Menüs werden organisiert. Doch wirklich perfekt macht die Festtage vor allem eines: Schnee. Tatsächlich ist es schon länger her, dass es in der Schweiz verbreitet weisse Weihnachten gab. Genauer gesagt 15 Jahre. Und doch hoffen viele jedes Jahr aufs Neue drauf.

Den ersten Schnee gab es im Flachland bereits Ende November – wenn auch nicht sonderlich viel. Und geschmolzen ist er auch schon wieder. In den Bergen sieht es etwas anders aus, dort gab es schon eine ordentliche Portion Schnee.

Allerdings sagt das noch nichts über das Weihnachtswetter aus. Denn in der kommenden Woche soll es deutlich milder werden, weshalb auch Schnee schmelzen kann an Orten, die aktuell noch weiss sind. Laut Meteonews wird der Schnee in mittleren Lagen wohl kommende Woche schmelzen, da es deutlich zu mild für die Jahreszeit wird. Und dieses eher frühlingshafte Wetter bleibt auch länger bestehen, wie Meteorologe Klaus Marquardt zu watson sagt. «Das wird bis eine Woche vor Weihnachten wohl so bleiben.»

Was danach geschieht, ist noch unklar. Die Prognosen reichen noch nicht so weit. Allerdings wird die Zeit dann allmählich knapp für Schnee im Flachland. Immerhin: Die Chancen stehen noch nicht bei null.

Generell gilt: Je höher, desto grösser die Chancen auf weisse Weihnachten. Für das Flachland sehen die Langzeitprognosen ebenfalls eher grüne Weihnachten kommen. Das europäische Wetterzentrum (ECMWF) sagt anhand der Langzeitprognosen in der Weihnachtswoche auf der Alpennordseite eher trockeneres und zugleich wärmeres Wetter als üblich voraus. (vro)