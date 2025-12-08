bedeckt
Wetter in der Schweiz: Die Sonne kommt und der Schnee schmilzt

Menschen geniessen die Sonne am Greifensee bei Greifensee (ZH), am Mittwoch, 28. Dezember 2016. Das Hochdruckgebiet &quot;Yoern&quot; mit Zentrum ueber England und Nordfrankreich bestimmt auch in naec ...
Für die Jahreszeit bleibt es in der nächsten Woche ausserordentlich mild.Bild: KEYSTONE

Sonnenanbeter jubeln, Schneesportbegeisterte eher weniger: So wird das Wetter diese Woche

08.12.2025, 11:05

Schneemässig sieht es aktuell in der Schweiz eher schwierig aus. In den letzten drei Tagen fielen nur sehr vereinzelt in den Bergen ein paar Flocken. Doch auch hier sind die Schneehöhen eher zurückgegangen. Schuld ist die eher milde Wetterphase, die wir aktuell erleben. In Basel (Binningen) war es am Montagmorgen laut MeteoSchweiz gar 14 Grad warm.

Mit zweistelligen Temperaturen ist nach heute zwar eher Schluss, dafür zeigt sich verstärkt die Sonne. Wer sich also nach Sonnenstrahlen und Vitamin D sehnt, kommt besonders am Dienstag und am Mittwoch auf seine Kosten. Im Norden können Wolken und Nebel dieses Bild teilweise trüben.

Wetterprognose in der Schweiz im Dezember: Es wird warm und sonnig.
Bild: meteoschweiz

Gegen Ende der Woche kühlen die Temperaturen wieder etwas ab und das Wetter bleibt weitgehend beständig. So verbringen wir nach heutigen Prognosen das Wochenende unter einer Wolkendecke bei maximal 6 Grad. Dafür kann der Regenschirm getrost zu Hause gelassen werden, die letzten Tropfen der Woche dürften bereits am Montag fallen.

Langfristige Prognosen

Für Wintersportbegeisterte sind das wegen der zurückgehenden Schneemassen schlechte Nachrichten. Denn: «Dem Schnee in tiefen und mittleren Lagen geht es so zunehmend an den Kragen», schrieb MeteoNews bereits letzte Woche.

Die langfristigen Prognosen sehen dahingehend nicht besser aus. Aktuell sehen uns die Prognosen für die nächste Woche im Einfluss eines Hochdruckgebietes über Osteuropa, welches weiter milde Luft in die Schweiz bringt.

Für die Alpentäler bedeutet das Föhn, für das Flachland erneut Temperaturen im zweistelligen Bereich. Da es sich dabei aber um einen Blick weit in die Zukunft handelt, sind diese Tendenzen noch etwas ungewiss. (leo)

Mehr zum Wetter:

